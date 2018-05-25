Створено затички для носа для схуднення: несподіваний ефект

Ізраїльські вчені створили затички для носа, які допомагають будь-якій людині схуднути, позбавляючи її здатності відчувати запахи смачної їжі.

Його прототип і перші підсумки роботи були представлені на Європейському конгресі з ожиріння у Відні, передає РІА Новини.

"Ми тільки почали вивчати те, яку роль відіграє нюх в роботі апетиту, кількості їжі і в масі тіла. З іншого боку, всі ми добре знаємо, що приємні або неприємні запахи можуть посилити або збити нам апетит. Наприклад, ми показали, що блокування нюху позбавляє молодих і дорослих людей тяги до солодкої їжі ", - заявив Дрор Дикер з лікарні Хашарон в Петах-Тіква (Ізраїль).

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