Стреси та генетика: названі причини виникнення синдрому подразненого кишківника

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від синдрому подразненого кишківника страждає близько 20% населення планети – фактично, кожна п’ята людина. У розвинутих країнах цей синдром є другим за поширеністю захворюванням після застуди. Про це йдеться у статті OBOZREVATEL.

Статистика свідчить, що жінки потерпають від СПК удвічі частіше, ніж чоловіки.Середній вік хворих на цю загадкову хворобу становить 30-40 років, і частіше це населення великих міст.

До ключових симптомів СПК лікарі відносять метеоризм, розлади стулу, частий біль в області живота, відчуття здуття та регулярне бурчання у шлунку, хибні позови до дефекації. Такий широкий спектр симптомів призводить до того, що лікарі часто ставлять пацієнтам помилкові діагнози – і, відповідно, призначають неправильне лікування, яке не дає результатів.

Через труднощі діагностування захворювання і брак обізнаності про його природу і перебіг у людей, понад 70% хворих взагалі не звертаються до лікаря зі своєю проблемою, вважаючи, що її симптоми – наслідок неправильного харчування або особливість організму.

Спадкова схильність до розвитку СПК дійсно є однією з ключових причин прояву захворювання. Стимулюють розвиток СПК також постійні стреси, сильні переживання (наприклад, через особисті трагедії чи надмірне нервування в очікуванні важливих подій). Запустити СПК може також надмірне вживання продуктів, що містять підсилювачі смаку, підсолоджувачі, поліоли, фруктани, інколи каталізатором може стати також вживання екзотичної їжі.

Сукупність цих факторів призводить до порушення взаємозв’язку між мозком та кишківником, що провокує збої у нормальному функціонуванні травної системи і викликає мікрозапальні і процеси у слизовій оболонці кишківника.

Детальніше про синдром подразненого кишківника, його симптоми та лікування – читайте тут.

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