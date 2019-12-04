Страждають майже 3 млн українців: Супрун вказала на загрозу популярної хвороби

Депресія – це не вияв слабкості і не хандра, а найгірший недуг, яким може захворіти людина. Водночас Україна є лідеркою за статистикою розповсюдженості цього психічного розладу в світі.

Про це нагадала колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. На своїй сторінці у Facebook вона поділилася посиланнями на користі матеріали, в яких можна знайти детальну інформацію та коментарі фахівців про те, чому виникає депресія.

"Проблема з цією хворобою ускладнюється ще й тим, що досі не всі розуміють, що її можна і треба лікувати. А також не завжди вміють відрізнити її від просто поганого настрою, втоми чи бентежень, яких не можна позбутися", – зауважила лікарка.

Депресія teleprogramma.pro

Вона підкреслила, що депресію потрібно лікувати, а не ховатися за роботою чи намагатися просто відпочити. Адже в такому стані людина не може бути ефективною, долати звичні перешкоди та справлятися з перепадами настрою, у неї зникає мотивація та натхнення. У разі найгіршого сценарію – людина взагалі може вдатися до самогубства.

"Будьте уважні до своїх близьких та самих себе. Водночас варто утриматися від порад на кшталт "попрацюй і все мине". Адже щонайменше людина може мати генетичну схильність до депресії. Крім того, існують інші фактори – соціальна ситуація, стан здоров’я, а також події, що відбуваються в житті", – додала лікарка.

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Також вона зауважила, що депресія є найбільш розповсюдженим психічним розладом у світі. В Україні ж людей, котрі живуть із цією хворобою – більше 2,8 мільйона.

"Саме тому дуже важливо, аби українці більше приділяли уваги своєму ментальному здоров’ю та за потреби зверталися до фахівців. Ще раз нагадую, для цього не потрібні всі гроші світу. Отримати психологічну допомогу можна і безкоштовно", – підсумувала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Уляна Супрун закликала Зеленського дозволити наркотики в Україні. Вона заявила, що в країні майже два мільйони пацієнтів із різними захворюваннями, яким медичний канабіс допоміг би полегшити страждання і біль.

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