Страшніше, ніж коронавірус: хвороби, що вбивають за день

Ще вчора людина була здорова й сповнена планів, але за якусь добу незрозуміла недуга забрала її життя.

Раптова смерть завжди трагічна й змушує тривожитися оточення. Щоб не хвилюватися марно, краще знати ворога в обличчя та вчасно звертатися до медиків. Які симптоми не варто ігнорувати – ви дізнаєтеся з цієї статті.

Ішемічна хвороба серця

Не секрет, що патології серцево-судинної системи входять у першу десятку причин смертності в світі.

Найнебезпечнішою формою цієї хвороби називають інфаркт міокарда. По суті, це ураження середнього м'язового шару серця.

Ішемічна хвороба серця

Вважається, що померти від інфаркту можуть люди, які страждають від хронічних захворювань серця. Однак особа, яка ніколи не спостерігалася в кардіолога, теж не застрахована від такого лиха. Часто ознаки загрози життю немає, а загибель відбувається за хвилини.

Однією з причин інфаркту часто стає тромб. Він закриває просвіт кровоносної судини. Потік крові до серцевого м'яза припиняється, і в грудях виникає нестерпний біль. Протягом двох годин людину можна врятувати. Після зупинки серцевої діяльності в клітинах мозку вже через 3-5 хвилин відбуваються незворотні зміни. Нерідко випадки раптової серцевої смерті відбуваються під час сну.

Інсульт головного мозку

Інсульт – це порушення мозкового кровообігу. Коли клітини головного мозку позбавлені кисню, що надходить з потоком крові, вони відмирають.

Інсульт головного мозку.

Найчастіше зустрічається ішемічний інсульт, коли тромб заблоковує артерію.

Геморагічний інсульт виникає в разі розриву кровоносної судини. Трапляється крововилив у мозок.

Ознаки інсульту:

порушення свідомості

нудота

головний біль

судоми

За відсутності медичної допомоги наслідки можуть бути сумними.

Позаматкова вагітність

Ця жіноча патологія настає, коли ембріон прикріплюється поза тілом матки. Кілька тижнів вагітність розвивається, потім плід, що підріс, неминуче розриває тканини і судини довкола. Відбувається відшарування плідного яйця та внутрішня кровотеча.

Ознаки захворювання:

кров'янисті виділення

блідість шкіри

непритомний стан

біль в нижній частині живота

Позаматкова вагітність.

Якщо є побоювання, що вагітність розвивається поза маткою, треба викликати швидку допомогу. У деяких випадках жінка вмирає за лічені години від гострої крововтрати або перитоніту.

Туляремія

Туляремію не можна назвати масовою хворобою, але підхопити її не так вже й складно. Переносники інфекції – комахи й дикі гризуни. Найчастіше зараження відбувається на природі, але не можна виключати міські звалища і підвали, населені щурами й мишами.

Джерела зараження туляремією

У хворого спостерігається лихоманка, інтоксикація організму, головний біль. Хвороба може розвиватися тижні, а може звалити людину за пару годин.

Холера

Хвороба здається пережитком минулого, проте вона становить небезпеку і понині.

Існують блискавичні форми перебігу, за яких можливий летальний результат за добу.

Хворий на холеру

Цю гостру кишкову інфекцію спричинюють бактерії. Інфекція передається через брудні руки, погано вимиті продукти, сиру воду.

Діарея і блювання різко зневоднюють організм і призводять до загибелі зараженої людини.

У світі досі є регіони, де поширена ця хвороба. Спалахи холери виникають після різних стихійних лих, коли недоступна чиста вода й неможливо виконувати вимоги гігієни.

Навіть у вік технічного прогресу людина залишається вразливим до різного роду хвороб. Окремі недуги можуть відразу обірвати наше життя. Методи профілактики більшості смертельних хвороб всім добре відомі: регулярна диспансеризація, дотримання норм гігієни, здоровий спосіб життя.

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