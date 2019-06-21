Медстрахування в Україні: рейтинг компаній

Ухвалення реформи охорони здоров'я в Україні передбачає перехід медичних послуг на новий рівень, включаючи покриття обслуговування за рахунок страхування.
Добровільне медичне страхування, незважаючи на невеликий обсяг в загальній кількості страхових полісів, впевнено набирає обертів. Незалежний інформаційний ресурс MEDS опублікував рейтинг компаній з медичного страхування в 2019.
До трійки лідерів увійшли Альфа Страхування, АХА Страхування і ТАС СГ, зробивши виплат на суму 101622, 117382 і 37728 тисяч гривень, відповідно. Далі розташувалися:
Українська страхова група;
Колоннейд Україна;
Уніка;
Провідна;
ІНГО Україна;
Універсальна;
Аско-Донбас Північний;
Альянс.
Рівень їх виплат склав від 52 до 68%, за винятком компанії Аско-Донбас Північний – 35, 3%.
Рейтинг від MEDS
Скріншот
У порівнянні з 2018 роком компанії Нафтагазстрах, PZU Україна, Країна не ввійшли в 10 кращих, на думку MEDS.
Медстрахування дає можливість отримати допомогу в будь-який час і без черг. Воно може бути добровільним – коли платить людина або його роботодавець, або обов'язковим – страховка від роботодавця або держави.
Ілюстрація
Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування в Україні відображає такі показники діяльності, як:
рівень попиту на послуги;
величину страхових виплат і швидкість їх здійснення;
ступінь відповідальності компанії перед страховиком;
рівень професіоналізму персоналу.
Раніше MedOboz писав, що тепер отримати лікарняний можна і у приватного лікаря. Порядок видачі документів був опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я.
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