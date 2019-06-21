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/Страхова медицина

Медстрахування в Україні: рейтинг компаній

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Ухвалення реформи охорони здоров'я в Україні передбачає перехід медичних послуг на новий рівень, включаючи покриття обслуговування за рахунок страхування.

Добровільне медичне страхування, незважаючи на невеликий обсяг в загальній кількості страхових полісів, впевнено набирає обертів. Незалежний інформаційний ресурс MEDS опублікував рейтинг компаній з медичного страхування в 2019.

До трійки лідерів увійшли Альфа Страхування, АХА Страхування і ТАС СГ, зробивши виплат на суму 101622, 117382 і 37728 тисяч гривень, відповідно. Далі розташувалися:

  • Українська страхова група;

  • Колоннейд Україна;

  • Уніка;

  • Провідна;

  • ІНГО Україна;

  • Універсальна;

  • Аско-Донбас Північний;

  • Альянс.

Рівень їх виплат склав від 52 до 68%, за винятком компанії Аско-Донбас Північний – 35, 3%.

Рейтинг від MEDS

Рейтинг від MEDS

Скріншот

У порівнянні з 2018 роком компанії Нафтагазстрах, PZU Україна, Країна не ввійшли в 10 кращих, на думку MEDS.

Медстрахування дає можливість отримати допомогу в будь-який час і без черг. Воно може бути добровільним – коли платить людина або його роботодавець, або обов'язковим – страховка від роботодавця або держави.

Медстрахування в Україні: рейтинг компаній

Ілюстрація

Рейтинг страхових компаній з добровільного медичного страхування в Україні відображає такі показники діяльності, як:

  • рівень попиту на послуги;

  • величину страхових виплат і швидкість їх здійснення;

  • ступінь відповідальності компанії перед страховиком;

  • рівень професіоналізму персоналу.

Раніше MedOboz писав, що тепер отримати лікарняний можна і у приватного лікаря. Порядок видачі документів був опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я.

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Тема
Страхування в Україні
Місце
Україна
Тег
медреформа
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