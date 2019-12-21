Зубна імплантація – шлях до бездоганної посмішки

Зубна імплантація надійно ввійшла в сучасну стоматологію як оптимальний спосіб відновлення втраченого зуба – або навіть усіх! Хірургічне лікування відбувається без болю, а його високий естетичний результат тішить довгі роки.

Владислав ПЛИСКА, хірург-стоматолог медичної мережі "ДОБРОБУТ"

У стоматології дедалі більше використовуються цифрові технології. Комп’ютерні програми дають змогу ретельно спланувати операцію, а виготовлені за допомогою 3D-принтера хірургічні шаблони – здійснити імплантацію в чіткій відповідності до плану.

Вікові нюанси

Встановлення імплантів може стати рятівним практично в будь-якому віці. Винятком є хіба що випадок, коли внаслідок травми постійний зуб втрачає підліток. Тоді варто зачекати до 18 років, доки остаточно сформується щелепа, а до того – звернутися до ортодонта. Він зможе запропонувати тимчасову конструкцію, яка виконуватиме суто естетичну роль.

Щодо верхньої вікової межі, то її не існує. Звісно, у вельми зрілому віці не всі наважуються на радикальне відновлення всього зубного ряду, та й не всім це дозволяють фінансові можливості. Проте навіть тоді, коли пацієнт робить вибір на користь знімних конструкцій, буває, без встановлення кількох імплантів не обійтися. За повної відсутності зубів такі протези погано тримаються, особливо на нижній щелепі. А тоді, коли є "точки опори" у вигляді імплантів, штучні щелепи надійно фіксуються. Окрім того, це дає змогу зменшити в розмірі та полегшити протез, що забезпечує більший комфорт при його використанні.

Регенеративні технології

Є одноетапний та багатоетапний методи відновлення зубного ряду. На основі даних КТ хірург оцінює стан кісткової тканини, в яку вживлюватиметься металевий "корінь" майбутнього зуба. Якщо об’єм кістки достатній для того, щоб утримувати імплант, маніпуляцію можна провести в один етап. Якщо недостатній – попередньо потрібно буде провести кісткову пластику. Для цього, як правило, використовують власну кісткову тканину та штучну кістку. Ці матеріали фіксуються колагеновою мембраною та закріплюються крихітними "цвяшками"-пінами. Паралельно з нарощуванням кісткової тканини, за потреби, здійснюється і нарощування м’яких тканин. Надалі – справа за природними регенеративними процесами, які тривають у середньому від 6 до 9 місяців. Коли "місце" буде готово, можна встановлювати імплант.

Найнадійніші конструкції

Сьогодні у світі існує як мінімум 4 000 різновидів імплантів. Щонайменше 200 з них представлені на українському ринку. Їхні конструкції не мають принципових відмінностей – та все-таки недаремно серед виробників є визнані світом лідери! Так, Dobrobut Dental Clinic робить вибір на користь найкращих рішень від швейцарського виробника Straumann. Ця компанія, заснована у 1954 році, постійно проводить клініко-експериментальні дослідження ефективності використання своєї продукції та повсякчас пропонує дедалі досконаліші конструкції. Зокрема, імпланти від Straumann відзначаються такими запатентованими ноу-хау:

використання унікального сплаву титану та цирконію Roxolid, який забезпечує максимально досяжну міцність;

застосування технології "мокрих імплантів": металеві конструкції виготовляють у повному вакуумі та зберігають у спеціальному розчині, який запобігає контакту з киснем. Завдяки цьому імпланти приживаються практично у 100 % випадків, і це відбувається вдвічі швидше, ніж зазвичай. Такі конструкції дуже добре зарекомендували себе навіть у тих випадках, які вважаються відносними протипоказаннями до імплантації: при онкозахворюваннях та при цукровому діабеті.

Сучасний підхід

Успішність операції забезпечує досвід лікарів, помножений на можливості сучасних цифрових технологій. Робота з даними про стан щелепи пацієнта відбувається за допомогою спеціальної програми. Це дає цілу низку переваг:

хірург може підібрати імпланти та спрогнозувати хід операції так, щоб не зачепити важливі анатомічні утворення (корені сусідніх зубів, нижньолуночковий нерв на нижній щелепі або гайморову пазуху) та вживити металеву частину конструкції в найвигідніше положення для встановлення майбутньої коронки;

ортопед має можливість спроектувати коронку так, щоб вона виглядала, як рідний зуб – а можливо, навіть і краще;

пацієнт отримує змогу побачити результат іще до того, як його буде втілено.

Після того, як план операції ухвалено, на 3D-принтері друкують хірургічні капи, котрі під час втручання чітко задаватимуть напрямок, за яким рухатиметься хірургічний інструмент, та глибину його входження. Робота з такими шаблонами мінімізує людський фактор та унеможливлює помилки.

Довготривалий результат

Чи існує гарантія на імпланти? Так. У тому вкрай малоймовірному випадку, якщо імплант дезінтегрується, його буде замінено, оплатити потрібно буде лише вартість роботи з його встановлення. Ключовим моментом у збереженні штучного зуба є дотримання пацієнтом правил гігієни порожнини рота та рекомендацій лікаря щодо вибору засобів і предметів з догляду за порожниною рота. Контроль над соматичними захворюваннями та дотримання здорового способу життя також сприяють профілактиці ускладнень. І оскільки імплант, на відміну від свого живого зуба, не болітиме та не подаватиме сигналу про те, що щось пішло не так, обов’язковими є профілактичні візити до лікаря. Їх потрібно здійснювати щонайменше раз на півроку.

Записатися на візит до стоматолога Dobrobut Dental Clinic можна за телефонами: 044/097 4952888.

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