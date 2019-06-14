Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Стоматологія

Як зберегти здорову посмішку: топ-5 порад

1.3тЧитати матеріал російською

Щоб зберегти здоров'я зубів і ясен, потрібно дотримуватися нескладних правил гігієни.

У Фонді гігієни порожнини рота склали топ-5 рекомендацій, які допоможуть зберегти вашу посмішку здоровою та красивою.

Міжзубне очищення перед використанням щітки є найкращим способом ефективного чищення. Для цього підійде зубна нитка.

Чистити зуби двічі на день по 2 хвилини фторвмісною пастою є запорукою підтримання здоров'я порожнини рота.

Новини
Вчені заявили, що стоматологи призначають 80% непотрібних антибіотиків

Не полощіть рот водою – вона змиє фторид, який захищає емаль.

Обмежте вживання цукру, так як дієта може відіграти велику роль у здоров'ї ротової порожнини. Солодка їжа і газовані напої пошкоджують зуби, сприяючи їх руйнуванню.

Відвідуйте стоматолога – це допоможе зберегти здоров'я рота і уникнути захворювань.

Як зберегти здорову посмішку: топ-5 порад

Важливо стежити за станом зубів постійно, а не тільки реагувати на проблеми, які з ними виникають.

Раніше MedOboz повідомляв, що продукти для відбілювання зубів руйнують дентин і білкову частину, які знаходяться під емаллю та надають зубам міцності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Тег
здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини