Як зберегти здорову посмішку: топ-5 порад

Щоб зберегти здоров'я зубів і ясен, потрібно дотримуватися нескладних правил гігієни.

У Фонді гігієни порожнини рота склали топ-5 рекомендацій, які допоможуть зберегти вашу посмішку здоровою та красивою.

Міжзубне очищення перед використанням щітки є найкращим способом ефективного чищення. Для цього підійде зубна нитка.

Чистити зуби двічі на день по 2 хвилини фторвмісною пастою є запорукою підтримання здоров'я порожнини рота.

Не полощіть рот водою – вона змиє фторид, який захищає емаль.

Обмежте вживання цукру, так як дієта може відіграти велику роль у здоров'ї ротової порожнини. Солодка їжа і газовані напої пошкоджують зуби, сприяючи їх руйнуванню.

Відвідуйте стоматолога – це допоможе зберегти здоров'я рота і уникнути захворювань.

Важливо стежити за станом зубів постійно, а не тільки реагувати на проблеми, які з ними виникають.

Раніше MedOboz повідомляв, що продукти для відбілювання зубів руйнують дентин і білкову частину, які знаходяться під емаллю та надають зубам міцності.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!