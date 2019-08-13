Як у тварин: вчені знайшли спосіб вирощувати нові зуби

Молекулярні біологи з британського університету Плімута в Великобританії розробляють способи активації росту і природного відновлення зубних тканин за допомогою спеціального білка.

Як повідомляє "НТВ", простеживши за тим, як ростуть різці у мишей, вони відкрили набір генів і сигнальних молекул, які керують цим процесом, що може допомогти відновлювати зуби природним шляхом.

Як відомо, у людини зуби перестають рости ще в дитинстві, а у багатьох тварин частина зубів продовжує рости протягом усього життя. За це відповідають певні колонії стовбурових клітин, які є і у людини, але проте вони не беруть участі в ремонті або заміні зубыв, що випали або видалили.

зуби людини Популярна механіка

Як повідомляється в матеріалі, чотири роки тому біологи з Гарварду придумали, як активувати ці стовбурові клітини, обробивши їх за допомогою лазерних імпульсів. А тепер біологи з університету Плімута відкрили сигнальну молекулу Dlk1, що виконує схожу функцію і відповідає за виробництво дентину біля основи різців щурів і мишей.

Як стверджують вчені, це можна буде використовувати для регенерації пошкоджених зубів.

Наразі вони проводять досліди тільки на гризунах і з'ясовують, чи не буде активація стовбурових клітин становити загрозу для людини або мати будь-які побічні ефекти.

Разом із тим, зазначені дослідження біологи називають "проривом у регенеративній медицині, який радикально змінить життя пацієнтів у найближчому майбутньому".

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