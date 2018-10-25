Як лікувати зуби мудрості: названі прості поради

Болі, пов'язані з ростом зубів мудрості, приводять пацієнтів до хірургів-стоматологів та щелепно-лицевих хірургів.

Як попередити ускладнення, розповіла на своїй сторінці у Facebook виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Зуби мудрості (восьмі зуби) найчастіше прорізаються у віці від 16 до 26 років. Вони відносяться до рудиментарних зубів, тобто до зубів, які еволюційно втратили своє значення, оскільки відбулося зменшення розмірів щелепи, пов'язане з переходом на більш м'яку їжу і місця для зубів мудрості практично не лишилося", — зазначила вона.

Супрун уточнила, що саме тому зуби мудрості часто ростуть криво і навскіс.

"Для того, щоб запобігти ускладненням, пов'язаним із зубами мудрості, рекомендується періодично проходити огляди у стоматолога, за призначенням лікаря робити рентгенографію для оцінки стану зубів мудрості та прилеглих тканин", — пояснила в.о. міністра.

За її словами, лікар може запропонувати видалити зуб мудрості за таких ознак:

якщо у прилеглих м'яких тканинах розвиваються гнійно-запальні процеси;

за розвитку кіст щелепи або пухлин від зуба мудрості;

в разі постійного травмування зубом мудрості слизової оболонки порожнини рота;

якщо потрібно попередити перелом нижньої щелепи у людей, що займаються контактними видами спорту, оскільки розташування нижніх зубів мудрості є передумовою для перелому щелепи в цій області при отриманні травми.

Також є ортодонтичні показання для видалення зубів мудрості, наприклад, при "скупченні" зубів або зміщенні зубів верхньої і нижньої щелепи.

Для того, щоб полегшити біль, рекомендується часто полоскати порожнину рота розчинами антисептиків (наприклад, водним розчином хлоргексидину), приймати протизапальні препарати (але не більше 3-5 днів). І обов'язково треба якомога швидше проконсультуватися зі стоматологом щодо подальшої тактики лікування.

"Найпопулярнішим міфом про видалення зубів мудрості є те, що начебто вони пов'язані з роботою серця і їхнє видалення може йому зашкодити. Насправді до порушень у серці (розвиток інфекційного міокардиту) може призвести тільки зуб мудрості з вогнищем хронічного запалення", — додала Супрун.

За її словами, видалення такого зуба навпаки покращить стан і запобігне розвитку інших важких ускладнень, оскільки усуне вогнище інфікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на прийомі у стоматолога померла пацієнтка. Їй стало погано після уколу знеболювального, і вона померла до прибуття швидкої допомоги.