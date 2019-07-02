Впала в кому в кріслі стоматолога: в Києві загадково померла 20-річна дівчина

У Києві на прийомі у стоматолога померла 20-річна дівчина.

Як повідомляє журналістка Іванна Стец в Facebook, трагедія сталася в Міжгір'ї.

"Лікар ввів пацієнтці препарат, на який у неї ймовірно була алергія. Дівчина впала в кому і не прийшовши до тями померла 1 липня в реанімаційному відділенні", - написала вона.

Відзначається, що точна причина смерті стане відома після експертизи. Проти лікаря вже порушили кримінальне виробництво.

У коментарях назвали прізвище лікаря - Шурдюк. Офіційних підтверджень інформації про особу медика поки немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший подібний трагічний випадок. Так, 2 серпня 2018 року в Києві пацієнтка стоматологічної клініки померла прямо в кабінеті у лікаря. За попередніми даними, смерть могла викликати алергію на знеболюючий препарат.

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