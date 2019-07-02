Головна Новини
Мова Язык
City Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Стоматологія

Впала в кому в кріслі стоматолога: в Києві загадково померла 20-річна дівчина

2.4тЧитати матеріал російською

У Києві на прийомі у стоматолога померла 20-річна дівчина.

Як повідомляє журналістка Іванна Стец в Facebook, трагедія сталася в Міжгір'ї.

"Лікар ввів пацієнтці препарат, на який у неї ймовірно була алергія. Дівчина впала в кому і не прийшовши до тями померла 1 липня в реанімаційному відділенні", - написала вона.

Відзначається, що точна причина смерті стане відома після експертизи. Проти лікаря вже порушили кримінальне виробництво.

Новини
На Львівщині чоловік перерізав вени стоматологу прямо в кабінеті: фото з місця НП

У коментарях назвали прізвище лікаря - Шурдюк. Офіційних підтверджень інформації про особу медика поки немає.

Впала в кому в кріслі стоматолога: в Києві загадково померла 20-річна дівчина

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не перший подібний трагічний випадок. Так, 2 серпня 2018 року в Києві пацієнтка стоматологічної клініки померла прямо в кабінеті у лікаря. За попередніми даними, смерть могла викликати алергію на знеболюючий препарат.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
УкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
15
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Консультації лікарів

Препарати

НовинкиПопулярнеРекомендуємо

Лабораторії

Коснультація on-line

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини