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/Стоматологія

Вчені заявили, що стоматологи призначають 80% непотрібних антибіотиків

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Переважна більшість антибіотиків, що призначаються лікарями-стоматологами, насправді не є обов'язковими для застосування.

Про це йдеться в дослідженні JAMA Network Open, повідомляє DailyMail.

Як стверджують вчені, в США стоматологи призначають 26,6 мільйона антибіотиків людіям з 266 мільйонів курсів антибіотиків в цілому. Отже, 10% від усіх призначень антибіотиків в Штатах кожен рік прописують саме лікарі-стоматологи.

На думку дослідників, 80% таких призначень не потрібні пацієнтам, більш того, підвищена концентрація прийому антибіотиків може призвести до збільшення резистентності бактерій і інфекцій в людському організмі.

Лікарі рекомендують знизити прийняття антибіотиків для збереження імунітету і здатності організму чинити опір шкідливим вірусам і бактеріям.

Чим більше антибіотиків ми приймаємо, тим стійкішими ми стаємо до життєво важливих ліків.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, чому прийом антибіотиків може спровокувати інсульт у жінок.

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