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/ Стоматологія

В Індії дитині видалили 526 зубів: страхітливий фоторепортаж

1.2т Читати матеріал російською

Семирічному хлопчику в Індії видалили понад 500 зубів.

Коли дитину привезли до лікарні з опухлою щелепою, то рентген показав, що необхідно термінове втручання, пише Daily Mail.

Медики видалили 526 зубців – аномальні, схожі на зуби нарости були укладені в пухлину.

П'ятигодинна процедура була проведена хірургами в стоматологічному коледжі та лікарні Saveetha в Ченнаї.

"Ми відкрили щелепу після загальної анестезії і побачили в ній "мішок" вагою близько 200 грамів", – сказав доктор Сентілнатан, який керував операцією.

В Індії дитині видалили 526 зубів: страхітливий фоторепортаж

Daily Mail

В Індії дитині видалили 526 зубів: страхітливий фоторепортаж

Daily Mail

В Індії дитині видалили 526 зубів: страхітливий фоторепортаж

Daily Mail

В Індії дитині видалили 526 зубів: страхітливий фоторепортаж

Daily Mail

В Індії дитині видалили 526 зубів: страхітливий фоторепортаж

Daily Mail

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий топ найшкідливіших для зубів напоїв.

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Індія
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