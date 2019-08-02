В Індії дитині видалили 526 зубів: страхітливий фоторепортаж

Семирічному хлопчику в Індії видалили понад 500 зубів.

Коли дитину привезли до лікарні з опухлою щелепою, то рентген показав, що необхідно термінове втручання, пише Daily Mail.

Медики видалили 526 зубців – аномальні, схожі на зуби нарости були укладені в пухлину.

П'ятигодинна процедура була проведена хірургами в стоматологічному коледжі та лікарні Saveetha в Ченнаї.

"Ми відкрили щелепу після загальної анестезії і побачили в ній "мішок" вагою близько 200 грамів", – сказав доктор Сентілнатан, який керував операцією.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Відзначається, що зуби були різних розмірів, які варіювалися від 0,1 мм до 15 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був названий топ найшкідливіших для зубів напоїв.

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