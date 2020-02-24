Страждає не тільки фігура: лікарка попередила про небезпеку нічних перекусів

Ну хто хоч іноді не грішить нічними перекусами? Навіть самий відчайдушний фанат ЗСЖ напевно хоч зрідка, але дає слабинку - адже незважаючи на тяжкі муки совісті, проти шлунка не попреш навіть вночі.

Але ж не варто так робити. Адже від опівнічних трапез страждає не тільки фігура, а й зуби. "На здоров'я зубів впливає не тільки якість гігієни і набір продуктів, але ще і час прийняття їжі", – попередила стоматологиня Юлія Селютіна.

За її словами, загроза зберігається навіть якщо ви зовсім не їсте солодке, борошняне і жирне, і на ніч у вас виключно корисні перекуси.

"Стан зубів погіршується тому, що вночі виділяється набагато менше слини, а саме вона видаляє залишки їжі", – зазначила лікар, пояснивши, що оскільки у вечірній і нічний час слиновиділення набагато нижче, ніж вдень, то їжа затримується на поверхні зубів.

Так, цими залишками харчуються карієсогенні бактерії, які виділяють кислоту, що буквально розчиняє зубну емаль.

Нічні перекуси забирають не тільки талію, але і зуби Так просто

Експерт пояснила, що захисна функція слини виражається в таких моментах:

– вона захищає слизову оболонку порожнини рота і зуби від пересихання;

– білкова речовина слини – муцин – здатна нейтралізувати кислоти і луги (захист від карієсу);

– в слині міститься ферментоподобна білкова речовина лізоцим, яка має бактеріостатичну дію і сприяє загоєнню ран в порожнині рота.

При цьому виділення слини – процес безперервний, але вночі він сповільнюється.

"Саме тому останній прийом їжі повинен бути не менше ніж за 2 години до відбою, безпосередньо перед сном потрібно обов'язково чистити зуби щіткою і пастою, а після вечірнього чищення не можна нічого їсти, а пити варто тільки просту воду", – рекомендує лікарка.

Якщо ж холодильник вас все-таки притягнув, як магніт, то після трапези обов'язково почистіть зуби за всіма правилами гігієни рота – це допоможе хоч трохи нівелювати шкоду нічного "пиру".

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