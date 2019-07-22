Стоматологія переживає світову кризу: названо основні проблеми

По всьому світу стоматологія знаходиться в стані кризи через вживання у великих кількостях цукру, алкоголю і куріння.

Дослідження, проведене в Університетському коледжі Лондона, показало, що у людей більш високий рівень руйнування зубів і захворювань ясен пов'язаний з поганим станом здоров'я ротової порожнини. Про це повідомляє Daily Mail.

У багатьох країнах, таких як Великобританія, замкнуте коло "надмірного лікування" неможливо розірвати через неправильну політику громадської охорони здоров'я.

Особливе занепокоєння серед фахівців викликає надмірне споживання цукру населенням – основна причина виникнення карієсу.

Рішення даної проблеми вони бачать в радикальній реформі стоматологічної допомоги, яка передбачає приділення особливої уваги профілактиці та виконання в усьому світі керівних принципів Всесвітньої організації охорони здоров'я по споживанню цукру.

Цукор сприяє появі карієсу pixabay.com

Прийом у стоматолога pixabay.com

Як повідомляв MedOboz, переважна більшість антибіотиків, що призначаються лікарями-стоматологами, насправді не є обов'язковими для застосування.

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