Соски і желейка: лікар розповів про популярних причини хвороб дитячих зубів

Діти, так само, як і дорослі, мають потребу в регулярних оглядах у стоматолога. Навіть незважаючи на те, що їх тимчасові молочні зубки ще не змінилися постійними корінними.

Стоматолог Галина Петренко каже, що малюки страждають від хвороб зубів, в тому числі, карієсу, частіше за дорослих, тим більше, що у них захворювання розвиваються стрімкіше і можуть давати важкі ускладнення.

Причина хвороб і поганого стану зубів не тільки в поганій спадковісті, як вважає багато хто. Часто захворювання виникають, як це не прикро, з вини батьків. MedOboz з'ясував, які ж причини можуть зробити з дитини постійного пацієнта стоматкабінету.

Соска може нашкодити зубам дитини Матроны

Пізня гігієна

Багато батьків починають привчати дітей чистити зуби з трьох років, а контроль процесу займає всього кілька днів – далі дитина нібито вже навчився і може робити це сама.

Насправді лікарі радять привчати карапуза до гігієни рота практично з того моменту, як він навчиться самостійно ходити – приблизно з року. Для цього потрібно використовувати спеціальні щітки та зубні пасти без фтору і з підвищеним вмістом кальцію.

При чому контролювати процес чищення зубів малюком потрібно до тих пір, поки не помітите, що він ретельно виконує процедуру, при чому робить це вже на автоматі.

Ні хвилини без соски

Соска – це порятунок для багатьох батьків, оскільки поки у малюка зайнятий рот, він не плаче і не кричить. При цьому деякі дітки ходять з цим аксесуаром ледь не до 2-3 років (виною тому вже звичка, без соски зовсім не комфортно і страшно).

Медики ж наполягають, що з соскою краще попрощатися якомога швидше, оскільки часто вона стає причиною розвитку карієсу у малюка. Так, поки в роті знаходиться цей атрибут спокою, слина виробляється в менших кількостях, а значить зубна емаль недостатньо зволожується, стаючи вразливою, і не очищається від наявних на ній мікроорганізмів (потрапляють разом з їжею, тієї ж соскою і т.д.). Ці бактерії починають активно розмножуватися і руйнують в процесі своєї життєдіяльності поверхню зуба.

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Любов до желейок

Всі дорослі знають, що солодке шкідливо, особливо для дитячих зубів. Але щоб не відмовляти дитині в цукерках зовсім, багато хто знайшов для себе вихід – желейні цукерки. Нібито вони м'які, менш солодкі, тому не такі шкідливі.

Насправді ж такі солодощі як желейні цукерки, карамельки і іриски є найбільш злісними руйнівниками зубної емалі. Через свою текстуру вони "чіпляються" за зубну емаль і довго залишаються на ній, що підсилює руйнівний ефект цукру і кислот з їх складу.

Тому якщо ви і дозволяєте дитині їсти такі ласощі, стежте, щоб після їх вживання він ретельно прополоскав рот чистою водою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як доглядати за дитячою шкірою.

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