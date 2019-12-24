Шкідливо для зубів: стоматолог розповіла, які пасти можна використовувати кожен день

Щоденна ретельна гігієна порожнини рота – запорука не тільки здоров'я зубів, але і всього організму в цілому.

Тому багато хто не економлять на зубних пастах і намагаэться вибирати тільки найкращі, звісно, за потребами: комусь хочеться відбілити зуби, хтось підбирає засіб для ясен і т.д. А хтось не заморочується, і зупиняється на універсальній пасті "для всієї родини".

"Не кожну зубну пасту можна використовувати для щоденної гігієни порожнини рота. Так, для таких цілей категорично не підходять пасти з відбілюючим ефектом або для чутливих ясен. Використання першої групи довше двох тижнів підряд призведе до підвищення чутливості зубів, другий – до зниження чутливості бактерій порожнини рота на антисептичні компоненти", - розповіла MedOboz стоматолог Олена Хорошилова.

Щоб зуби не турбували, потрібно вибирати правильну зубну пасту Сosmo

Так, для повсякденної гігієни експерт радить обирати комплексний засіб, який містить ремінералізуючі речовини, рослинні екстракти, вітаміни і ферменти.

Крім того, лікар зазначає, що для дітей потрібен зовсім окреме засіб, що має в складі кальцій і фтор, і не містить парабенів і лаурил сульфату – ці речовини негативно впливають на сприйнятливі слизові оболонки, пересушує і підвищуючи їх чутливість. Тому "сімейні" зубні пасти для малюків не підходять, адже часто містять небажані компоненти.

Стоматолог також нагадала, що зуби треба чистити не менше 2 разів на день - вранці після їжі та ввечері перед сном. При цьому не варто забувати, що якісна чистка зубів звичайною щіткою займає не менше трьох хвилин, і близько 1,5 хвилин в разі використання ультразвукового або електричного гаджета.

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