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/ Стоматологія

Руйнують емаль: названо топ найшкідливіших для зубів напоїв

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Чай каркаде завдає найбільшої шкоди зубній емалі. Він обійшов у цьому рейтинг 115 інших напоїв, продуктів і ліків.

У межах дослідження лікарі використовували 300 молочних та 1020 "дорослих" зубів, які колись виривали стоматологи. Кожен із них занурювався в напій або речовину на дві хвилини, після чого перевіряли твердість емалі, пише Swiss Dental Journal.

На другому місці за шкідливістю розмістилися газовані напої, особливо солодкі. Також шкідливі деякі види алкогольних напоїв і енергетиків.

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Каркаде

Каркаде

o-chae.com

Причина цього полягає в pH – факторі, що визначає лужність і кислотність. Чим він вищий, тим більших збитків завдається зубам.

А ось пиво і вино, незважаючи на високий рівень кислотності, сильного збитку емалі не приносять, оскільки мають речовини, які її нейтралізують.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог Олена Кален назвала топ-5 продуктів, які дуже негативно впливають на організм і здоров'я жінки.

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