Половина не знає: стоматолог показала, як правильно чистити зуби

Багато українців чистять зуби неправильно, що призводить до появи різних стоматологічних проблем.

"З 8 пацієнтів в день, трьох-чотирьох я точно навчаю", – зізналася в ефірі ObozTV лікар-стоматолог Марія Зіміна і продемонструвала правильну техніку чистки зубів.

Зіміна зазначила, що щелепи необхідно чистити по черзі: спочатку одну, потім – другу. Починати можна як з верхньої, так і з нижньої.

"Зубну щітку ставимо в бік ясен. З нахилом, щоб щетина впиралася в ясна. І якщо ми чистимо верхні зуби – від ясен "вимітаючі рухи" донизу. Якщо чистимо нижні – відповідно,"вимітаючі рухи" догори", – показала вона.

"Найчастіше наліт накопичується саме в приясневій області, де йде з'єднання м'яких тканин з твердими", – пояснила медик.

Вона звернула увагу, що фронтальні (передні) зуби – плоскі, а жувальні – округлі, за формою нагадують бочонки. Тому їх потрібно чистити трохи по-іншому.

Після "вимітаючих" по фронтальних зубах варто пройтися круговими рухами. По жувальних – теж спочатку "вимітаючі рухи", а потім кругові (в цьому випадку можна зімкнути зуби) і рухи "вперед-назад".

"І так само ви маєте прочищати з внутрішнього боку зубів", – наголосила стоматолог.

Здоровим людям Зіміна порекомендувала проходити професійну чистку в клініці 2 рази на рік. При захворюваннях пародонтозу така чистка може вимагатися і частіше (раз на 3-4 місяці), але її повинен призначати фахівець.

Подивитися, як виконуються рухи, ви можете на відео.

Чистити зуби потрібно правильно carillondental.com

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