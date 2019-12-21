Ортодонтичне лікування в Добробут

Ортодонтичне лікування в Dobrobut Dental Clinic змінює життя на краще, повертаючи здоров’я та відновлюючи естетичний зовнішній вигляд.

Наталя ОРЛОВА, стоматолог-ортодонт вищої категорії медичної мережі "ДОБРОБУТ"

У ДОБРОБУТ доступний увесь комплекс лікувальних процедур, спрямованих на нормалізацію функцій зубощелепного апарату та відновлення естетичного зовнішнього вигляду.

Перше враження про людину складається інстинктивно, за десяту долю секунди – і такі нюанси зовнішності, як асиметрія обличчя, нерівні зуби чи великі щілини між ними закарбовуються вмить. Це може призвести до проблем у спілкуванні та змушувати страждальця, якому не пощастило отримати від природи голлівудську посмішку, почуватися дедалі більш непевно. Крім переживань щодо зовнішнього вигляду, проблеми з зубами та щелепами можуть також спричиняти цілу низку дискомфортних станів – порушувати дикцію, провокувати біль під час жування та частий головний біль, спричинений постійними перенапруженням м’язів обличчя та шиї.

Комплексне рішення

На щастя, всі ці негаразди можна залишити в минулому, довірившись спеціалістам-ортодонтам – і не тільки їм! Розуміючи, як тісно пов’язані всі системи організму, в Dobrobut Dental Clinic застосовують мультидисциплінарний підхід. Разом із лікарями, які спеціалізуються на корекції зубів і щелеп, у діагностиці та лікуванні беруть участь ЛОРи, остеопати, логопеди, невропатологи.

Сучасний цифровий томограф дозволяє з максимальною точністю оцінити стан тканин зубощелепного апарату. Фотолабораторія дає змогу зробити внутрішньоротові 3D-знімки та зовнішні фото, необхідні для аналізу обличчя, положення язика, особливості посмішки тощо. До уваги беруть також дикцію, стан дихальних шляхів і навіть поставу.

Прогнозований результат

Надалі справа за комп’ютерними технологіями. Спеціальне програмне забезпечення допомагає укласти детальний план всіх необхідних маніпуляцій та візуалізувати майбутній результат – досконалу посмішку. Фотопротокол Digital Smile Design враховує не лише статичні дані, тобто те, яку будову має зубощелепна система, а й динамічні – те, як працює міміка людини. В ході планування враховуються вимоги лікарів, які братимуть участь у лікування та реставрації, а також самого пацієнта, коли йдеться про естетичні моменти.

Рання корекція

Звісно, що раніше буде розпочато лікування – то краще. Адже невипадково дітей із порушеннями зубощелепного апарату ще з порога можна розпізнати за синцями під очима, витягнутим обличчям та напіввідкритим ротом. А така патологія, як звуження верхньої щелепи, спричиняє і звуження верхніх дихальних шляхів. Через це виникає хронічна гіпоксія, наслідком якої стає швидка втомлюваність, погане запам’ятовування, проблеми з засвоєнням навчального матеріалу.

Ранній початок корекції дасть можливість уникнути таких ускладнень і нормалізувати ситуацію в більш короткі терміни, ніж це було б із дорослим. Доки дитина ще росте, розвиток щелеп легше спрямувати в правильному напрямі. Для цього використовуються апарати, які активізують перебудову зубощелепної системи й дають можливість правильно прорізуватися постійним зубам. Вчасне ортодонтичне лікування забезпечить гармонічний розвиток і позбавить багатьох проблем у майбутньому.

Відновлення для дорослих

Утім, навіть тоді, коли по допомогу звертається дорослий, відновлення здоров’я і краси лишається цілком можливим. На сьогодні існує багато допоміжних конструкцій, які діють із прицільною точністю.

Брекет-системи – вони дозволяють вирішити найрізноманітніші проблеми, від переміщення одного зуба до корекції складних патологій прикусу в комплексі з міні-імплантами та додатковими апаратами. Індивідуально підібрані системи є ефективними в будь-якому віці. Які саме брекети є оптимальними – металеві чи сапфірові, лігатурні чи безлігатурні – визначає лікар.

Міні-імпланти – це мініатюрні (до 2 міліметрів у діаметрі) тимчасові конструкції, які використовуються при ортодонтичному лікуванні як опора, до якої можна підтягнути зуби, не впливаючи при цьому на інші зуби та уникаючи ризику їх небажаного переміщення.

Invisalign –знімні прозорі капи з високотехнологічного пластику, запатентованого в США. Залишаючись невидимими, вони непомітно переміщують зуби – й при цьому не створюють під час лікування проблем для гігієни порожнини рота та під час прийому їжі.

Записатися на візит до стоматолога Dobrobut Dental Clinic можна за телефонами: 044/097 4952888.

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