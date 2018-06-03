Не покаже навіть свинка Пеппа: Супрун розповіла, як чистити зуби дітям

В.о міністра охорони здоров'я дала рекомендації, як правильно чистити зуби маленьким дітям.

"Хороший приклад чистки зубів не покаже навіть свинка Пеппа", - написала вона в своєму Facebook.

Супрун зазначила, що бактерії є завжди і навіть після годування немовляти необхідно витирати йому ясна серветкою, змоченою кип'яченою водою. Також необхідно привчити дитину до відвідування стоматолога.

"Завдання стоматолога на цьому етапі познайомитись з дитиною, виявити можливі шкідливі звички, які можуть вплинути на розвиток зубів (наприклад, смоктання пальця) та зрозуміти, як дихає дитина. Це допоможе надати вірні рекомендації, які допоможуть уникнути проблем з розвитком зубів", - зазначила вона.

З появою першого зуба необхідно почати користуватися зубною щіткою. Для дітей є спеціальні зубні щітки з маленькою голівкою і м'якою щетиною з закругленими кінчиками. Зубної пасти для дітей до 3 років має бути як рисове зернятко з мінімальною кількістю фтору. Після 3-х років кількість пасти на щітці має збільшитися до розміру горошини.

"Дітям у віці 4-5 років слід починати вчитися самостійно чистити зуби. Однак, у дітей відповідні навички та правильні рухи, що необхідні для ефективного чищення зубів, виробляються лише ближче до досягнення ними віку 10 років", - пояснила в.о. міністра.

За словами Супрун, зуби треба чистити не менше двох хвилин. Можна встановити таймер або включити їх улюблену пісню, що допоможе дітям звикнути до часу на чистку зубів. Також рекомендується показати дитині відео, як правильно чистити зуби.

"Важливо від самого початку навчати дитину правильній техніці чищення. Чистити потрібно внутрішню, зовнішню та жувальну поверхню зубів. Чистіть завжди в однаковому порядку, щоб дитина звикала. Щітка має бути розміщена під кутом 45 градусів відносно поверхні зубів", - написала вона.

В.о. міністра додала, що діти повторюють дії і поведінку своїх батьків і тому необхідно показати, що гігієна зубів і порожнини рота важлива.

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