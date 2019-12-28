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/ Стоматологія

На Донбасі після візиту до стоматолога померла 6-річна дівчинка: подробиці трагедії

1.6т
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У Слов'янську (Донецька область) після відвідування стоматолога померла 6-річна дівчинка.

Як повідомила прокуратура Донецької області в Facebook, дівчинка була доставлена в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні 27 грудня о 19:05 з гострою серцевою недостатністю і анафілактичною шоковою реакцією.

"О 23:08, незважаючи на зусилля реаніматологів, дитина померла. За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одному із закладів стоматологічного профілю", – повідомили в прокуратурі.

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До Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесли відомості за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.140 КК України.

"Під процесуальним керівництвом Слов'янської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків співробітниками стоматологічної лікарні м.Слов'янськ, що призвело до тяжких наслідків, а саме – до смерті малолітньої дитини", – йдеться в повідомленні.

Стоматологія

Стоматологія

фото з мережі

Як писав OBOZREVATEL, раніше 20-річна дівчина ледь не померла від зараження крові після візиту до стоматолога. З'ясувалося, що у дівчини був септичний шок, який настав після видалення одного з зубів мудрості.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Стоматологія
Місце
Україна Слов'янськ
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