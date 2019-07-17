Дівчина ледь не померла після прийому стоматолога: що трапилося

20-річна американка Фейт Хоч ледь не померла від зараження крові після візиту до стоматолога.

Дівчина хотіла вирівняти зуби і скорегувати прикус за допомогою брекетів. Для цього стоматолог видалив їй сім зубів, пише "Лента.ру".

Увечері американці стало погано і вона поїхала в лікарню. Там їй прописали знеболювальні і відправили додому. Однак, на наступний день стан погіршився.

Фейт Хоч

"Я весь час спала, а коли прокидалася, мене нудило. В той день мене вирвало близько 12 разів. Лікарі сказали, що в найближчу годину я могла померти", – розповіла вона.

З'ясувалося, що у дівчини був септичний шок – небезпечне ускладнення важких інфекційних захворювань. Лікарі вважають, що зараження крові відбулося після видалення одного з зубів мудрості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня поточного року в Києві на прийомі у стоматолога померла 20-річна дівчина

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал