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/ Стоматологія

Дівчина ледь не померла після прийому стоматолога: що трапилося

5.1т Читати матеріал російською

20-річна американка Фейт Хоч ледь не померла від зараження крові після візиту до стоматолога.

Дівчина хотіла вирівняти зуби і скорегувати прикус за допомогою брекетів. Для цього стоматолог видалив їй сім зубів, пише "Лента.ру".

Увечері американці стало погано і вона поїхала в лікарню. Там їй прописали знеболювальні і відправили додому. Однак, на наступний день стан погіршився.

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Фейт Хоч

Фейт Хоч

"Я весь час спала, а коли прокидалася, мене нудило. В той день мене вирвало близько 12 разів. Лікарі сказали, що в найближчу годину я могла померти", – розповіла вона.

З'ясувалося, що у дівчини був септичний шок – небезпечне ускладнення важких інфекційних захворювань. Лікарі вважають, що зараження крові відбулося після видалення одного з зубів мудрості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня поточного року в Києві на прийомі у стоматолога померла 20-річна дівчина

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