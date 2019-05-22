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/Стоматологія

Чоловік позбувся рук і ніг після походу до стоматолога

1.8тЧитати матеріал російською

Тоні Рей зі східної Англії прийшов на прийом до стоматолога, а прокинувся без рук і ніг.

У 1999 році він був здоровим 38-річним чоловіком, але після отриманої у стоматолога травми ясен у нього дуже швидко розвинувся сепсис і він впав у кому на три місяці.

Тоні Рей з сім'єю до трагедії

Тоні Рей з сім'єю до трагедії

Сепсис – це інфекційне захворювання, що характеризується важким перебігом, розвивається як системна запальна реакція при потраплянні у кров інфекційних агентів.

Коли Тоні Рей прокинувся, то виявив, що його руки і ноги були ампутовані, а частина обличчя видалена. Також він спочатку не зміг згадати свою дружину Ніколь.

Тоні Рей з дружиною Ніколь

Тоні Рей з дружиною Ніколь

Через те, що сталося, сім'я втратила власний бізнес і була змушена продати будинок.

Сепсис у Тоні Рея почався стрімко, він відчув нудоту, у нього почалася блювота, піднялася температура тіла. Чоловік звернувся за медичною допомогою, але в лікарні сепсис не діагностована відразу, тому він привів до таких жахливих наслідків, пише Mirror.

Чоловік позбувся рук і ніг після походу до стоматолога

"Кожен лікар, який бачив мене при надходженні в лікарню, не помітив класичних ознак сепсису. Вони не знали, що зі мною не так, тому мене поклали палату, закрили фіранки. Мене просто залишили вмирати", - згадує Тоні.

Він закликав приділяти більше уваги навчанню всіх, хто надає медичну допомогу – адже перші ознаки сепсису повинні знати і лікарі і медсестри.

Чоловік позбувся рук і ніг після походу до стоматолога

"Те, що мені довелося пережити, справило величезний негативний вплив на мене, мою сім'ю і моїх опікунів - і цього ніколи не повинно було трапитися. Підрив здоров'я і навіть смерті від сепсису триватимуть до тих пір, поки не буде прийнято зобов'язання навчити весь медперсонал турботі й увазі до кожного пацієнта, щоб виявляти сепсис якомога швидше і лікувати його", - сазав він

Чоловік позбувся рук і ніг після походу до стоматолога
Чоловік позбувся рук і ніг після походу до стоматолога

Керівник з профілактики та контролю інфекцій одного з британських медичних коледжів додала: "Необхідно також проводити просвітницьку роботу і пояснювати населенню, як розпізнати симптоми сепсису на ранніх стадіях і коли слід негайно звернутися за медичною допомогою".

Вона додала, що пацієнти, які пережили сепсис, стикаються з довгостроковими фізичними та психологічними проблемами, такими як посттравматичний стресовий розлад, хронічний біль, втома, зниження когнітивних функцій, занепокоєння, депресія і безсоння.

"Життя може стати складним не тільки для людей, які пережили сепсис, а й для їхніх сімей".

Про причини сепсису, основні симптоми і його лікування читайте за посиланням.

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