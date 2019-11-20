Боязнь цукерок і білі плями: названі ознаки карієсу в дітей

Впевненість батьків, що поки в їхніх дітей молочні зуби не змінилися постійними, карієс їм не загрожує, аж ніяк не відповідає дійсності.

Лікарі запевняють, малюкам ця хвороба загрожує не менше, ніж дорослим. Водночас розвивається вона швидше й загрожує серйозними ускладненнями.

Стоматологиня Галина Петренко розповіла читачам MedOboz, на які ознаки варто звернути увагу, щоб вчасно помітити карієс у дитини і звернутися в клініку до того, як захворювання знищить зуб і пошириться на сусідні тканини.

У маленьких дітей теж може бути карієс Zub1

Білі плями

Поява білих плям на зубках малюка не має тішити, адже це аж ніяк не ознака освітлення зубної емалі. Насправді це сигнал демінералізації поверхневого шару зуба. Через деякий час ці плями будуть рости, а пізніше – темніти. Все це говорить про те, що недуга вражає все глибші шари зуба.

Наліт на поверхні зубів

Не варто сварити дитину, за те, що вона погано чистить зуби, побачивши наліт на зубній емалі. Бурі або жовті відкладення на поверхні, які не можна прибрати за допомогою зубної щітки й пасти, також є ознакою руйнування поверхні зуба і утворення каріозної порожнини.

Дитина відмовляється від солодкого

Не завжди карієс можна помітити неозброєним оком, а в дитини й поготів. Але здогадатися можна і за її поведінкою. Так, оскільки карієс насамперед вражає емаль, зуби стають надмірно чутливими. Тож помітивши, що ласун відмовляється від улюблених солодощів або кривиться під час їжі, краще перестрахуватися й показати його стоматологу.

Десни червоні або припухлі

Періодично заглядайте малюкові до рота, наприклад, попросивши його широко посміхнутися. Зверніть увагу на ясна – вони мають бути світло-рожевими і рівним. Поява ж припухлості або потемніння біля одного або декількох зубів може свідчити про розвиток глибокого карієсу (інфекція дісталася до пульпи і викликала запалення навколишніх тканин). Тому ця ознака також є підставою для звернення до стоматолога.

Турбує вушко

Маленька дитина не завжди може зрозуміти, що його турбує зубик, тим паче, що часто зубний біль може віддавати в сусідні зони. Здебільшого зубний біль у діток відчувається у вушці. Тому під час скарги на біль у цій зоні, зверніть увагу, в якому стані зуби сина чи доньки – ймовірно на одному з них ви побачите вже запущену форму карієсу.

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