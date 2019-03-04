Стійкі інфекції: вчені розкрили несподівану небезпеку звичайного молока

Лабораторні дослідження показали, що парне (непастеризоване) молоко є джерелом небезпечних інфекцій, які стали більш стійкими до найпоширенішим антибіотиків.
Про це свідчать дослідження вчених з Центру контролю і профілактики захворювань США, передає АиФ.
Дослідники вивчали бактерії виду Campylobacter jejuni, які вражають шлунково-кишковий тракт і викликають такі симптоми як блювання, діарею і лихоманку.
У повідомленні говориться, що це захворювання зустрічається нечасто, проте у 2016 році в американському штаті Каліфорнія до лікарні потрапили 12 людей, яким поставили такий діагноз. Таким чином, у порівнянні з 1993 роком кількість хворих збільшилася у чотири рази.
В результаті досліджень вчені зробили висновок, що існує причинно-наслідковий зв'язок між попитом на парне молоко і ростом кількості випадків захворюваності.
Регіональна влада заборонили в штаті збут такого молока, проте місцеві фермери продовжують порушувати законодавство.
Лабораторні дослідження показали, що вживання парного (непастеризованого) молока збільшує шанси заразитися Campylobacter jejuni у 150 разів.
Бактерія стала стійкою проти найпоширеніших антибіотиків – тетрацикліну, налідиксової кислоти і ципрофлаксоціну. У зв'язку з цим перемогти інфекцію ставало складніше. На думку фахівців, краще відмовитися від вживання непастеризованого молока, а в разі виникнення симптомів хвороби звернутися до лікаря.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фахівці з області харчування назвали п'ять причин, чому потрібно обов'язково їсти квасолю.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!