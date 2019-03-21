Стекла кров'ю: на Житомирщині померла вагітна, родичі звинувачують лікарів

На Житомирщині померла вагітна 36-річна жінка. Родичі звинуватили в події лікарів.

Про це повідомляє ТСН. Для жінки це була четверта вагітність, за словами чоловіка, вона проходила добре.

Раптово Надія поскаржилася на біль. Після важкої ночі жінку госпіталізували, а в лікарні виявилося, що дитина мертва.

"Одразу юув зібраний консиліум лікарів, який вирішив завершити пологи через природні шляхи. О 8:20 жінка народила, і через 15 хвилин після пологів у неї відбулася велика кровотеча, яку ми оперували, викликали фахівців із Житомира", — сказав акушер-гінеколог, завідувач пологовим відділенням Черняхівської районної лікарні Віктор Усаченко.

Родичі впевнені: якби лікарі зробили кесарів розтин, то жінка б вижила.

"Якщо ви чуєте, що дитина нежива вже там, то розріжте! Повинні були зробити кесарів, а не давити її, щоб вона мучилася. Це тільки їхня вина", — вважає донька померлої Тамара.

Її батько розповів: лікарі після смерті дружини зізналися, що пішли на такі пологи, щоб він не витрачався на кесарів розтин.

"До нього говорять: а де б ти гроші взяв — 10 тисяч?" — розповіла кума Наталія Зміївська.

"Немає грошей, то вже і їхати туди не треба, вони будуть вбивати людей?" — сказав сам чоловік.

Медики ж заявляють, що для кесаревого розтину не було показань.

"Була готовність родових шляхів до пологів і ми, консиліум лікарів, вирішили провести консервативно, що ми і зробили", — говорить Віктор Усаченко.

За цим фактом поліція проводить розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Львівщині породілля померла під час кесаревого розтину. Водночас лікар-анестезіолог, який брав участь в операції, після того, що сталося, подав заяву про звільнення, і це спровокувало скандал.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!