Старіння мозку: розкрито основні причини

Вчені Единбурзького університету в Великобританії з'ясували, що куріння, високий кров'яний тиск, ожиріння і діабет викликають передчасне старіння мозку.

У дослідженні взяли участь 9772 людини у віці від 44 до 79 років. Їм провели магнітно-резонансну томографію для пошуку зв'язків між структурою головного мозку і факторами, що сприяють пошкодженню кровоносних судин і погіршенню кровопостачання центральної нервової системи, пише MedicalXpress.

З'ясувалося, що за винятком високого рівня холестерину всі інші фактори, особливо куріння, кров'яний тиск і діабет, сприяють зменшенню кількості сірої речовини - сукупності клітинних тіл нейронів, гліальних клітин і капілярів.

Inosmi

Крім того, скорочувався обсяг мозку і погіршувався стан білої речовини - пучків аксонів, тобто довгих відростків нервових клітин. Найсильніше ця зв'язок виявлялася у людей середнього віку.

У піддослідних з найвищим ризиком пошкодження судин обсяг мозку скорочувався на 3% в порівнянні з нормою, а біла речовина мало в 1,5 рази більше пошкоджень.

Порушені області включали в себе ділянки, що відповідають за мислення, а також ті, в яких зазвичай спостерігаються зміни при хворобі Альцгеймера - віковому нейродегенеративному захворюванні, що виражається в розвитку важкої деменції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, антропологи з Єльського університету заявили, що великий мозок розвинувся у предків людини завдяки жиру.

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