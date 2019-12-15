Стало відомо, які продукти викликають безсоння

Деякі продукти, які містять рафіновані вуглеводи, здатні підвищувати рівень цукру в крові і в такий спосіб викликати безсоння.

До такого висновку дійшли вчені з Коледжу лікарів і хірургів при Колумбійському університеті. Про результати їхнього дослідження повідомляє MedicalXpress.

Зазначається, що під час експерименту вони проаналізували дані понад 50 тисяч осіб, які розповідали про свій раціон харчування. І виокремили такі небезпечні для хорошого сну продукти, як цукор, білий хліб і рис.

Цукор викликає безсоння

Як пояснили вчені, коли рівень цукру в крові швидко зростає, то організм реагує, випускаючи інсулін. У результаті зниження рівня цукру в крові призводить до викиду гормонів, таких, як адреналін і кортизол, які можуть порушувати сон.

Дослідження також показало, що у жінок в постменопаузі, які споживали продукти з високим вмістом рафінованих вуглеводів, зокрема білий хліб і рис, особливо з додаванням цукру, ймовірність розвитку безсоння підвищувалася. А ті, чия дієта включала в себе більшу кількість овочів, клітковини і цілісних фруктів, рідше мали проблеми з поганим сном.

"Безсоння часто лікується когнітивно-поведінкової терапією або медикаментами, але вони можуть бути дорогими або мати побічні ефекти", – зауважила старший автор дослідження Джеймс Гангвіш.

Тому фахівці порадили замість вищезазначених продуктів включити в раціон овочі та фрукти, оскільки вони сприятливо впливають на сон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка розповіла, що безсоння входить до переліку найпоширеніших розладів у громадян розвинутих країн. За статистикою, нею страждає від 30 до 50% населення.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!