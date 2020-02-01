Стало відомо, чому від стресу сивіє волосся

Вчені з'ясували, що сиве волосся у людей з'являється після стресу через проблеми з наднирковими.

Про це розповіли вчені Гарвардського університету, передає Der Standard. Вони провели дослідження і відстежили механізм появи сивини після того, як людина відчула сильний стрес.

Експеримент вчені проводили на двох групах чорних мишей. Одну групу гризунів вони доводили до стресу, завдаючи їм болю. Іншу групу мишей вчені зробили несприйнятливими до стресу, тому у них "відключили" симпатичну нервову систему.

В результаті дослідження з'ясувалося, що перша група мишей, яка перенесла стрес, посивіла. Тоді як забарвлення мишей з іншої групи залишилося чорним.

Також вчені з'ясували, що сиве волосся з'являється після стресу через наднирники, які виробляють норадреналін. Він впливає на пігмент клітини і колір волосся змінюється.

При цьому дослідники відзначили, що зворотного ходу у цього процесу немає.

"Надмірне використання симпатичної нервової системи викликає постійну загибель кольорових клітин", – пояснили вчені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський дерматолог Ховард Собел розвінчав головні міфи, пов'язані з сивиною

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