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Сприяє переїданню: вчені назвали ще одну небезпеку ожиріння

1.1т Читати матеріал російською

Надмірна вага може вплинути на смакові рецептори і "притупити" їх. Також вчені довели, що люди з ожирінням отримують більше задоволення від їжі, що ще більше посилює їхню залежність.

До такого висновку прийшли вчені Університету Бінгемтона, пише Daily Mail. Вони відзначили, що раніше появу черевного жиру пов'язували з ослабленим нюхом і смаком, але причини цього залишалися невідомими.

"Дивно, що ми так мало знаємо про те, як на ожиріння впливає смак, оскільки саме він є важливим фактором, що визначає те, що ми вибираємо", – повідомила професор Патріція Ді Лоренцо.

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Ожиріння прямо впливає на кількість смакових рецепторів, через що і притупляється смакова реакція в мозку людини.

Люди з ожирінням схильні до переїдання

Люди з ожирінням схильні до переїдання

gazeta.ru

"Сприйняття смаку може привести до переїдання", – наголосили вчені.

Як писав OBOZREVATEL, вчені прийшли до висновку, що важкі форми ожиріння у людей провокує звичайний кімнатний або офісний пил.

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