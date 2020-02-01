Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Новини здоров'я

Ярослав Сойніков
Ярослав Сойніков
Майстер-тренер Всі статті автора

Спорт помогает сохранить молодость: на какие тренировки обратить внимание

1.4т
Читати матеріал російською

Примерно после 35 лет многие женщины начинают искать чудодейственные способы омоложения. Одни хотят избавиться от морщин, другие сбросить пару килограммов, а третьи ищут волшебную таблетку, которая решит все проблемы в комплексе. В ход начинают идти все возможные и невозможные средства: массажи, смена стиля, уколы красоты и т.д.

Все эти решение объединяет одна особенность — они могут замаскировать признаки старения, но не решают проблему. Визуально можно выглядеть лучше, но внутренне не ощущать перемен. В борьбе за молодость и хорошее самочувствие нужен метод, который будет работать изнутри и даст долгосрочный эффект.

Это совсем не волшебная таблетка или инъекции. Это — фитнес. Именно занятия фитнесом активизируют внутренние резервы и налаживают процессы, а организм забывает о старении. Давайте разберемся более детально с суперсилой фитнеса.

Какая польза от фитнеса?

С возрастом у людей снижается гормональная активность, а мышцы атрофируются. Если не заниматься никакой физической активностью, то в возрасте 30+ с каждым годом теряется 3-5% мышечной массы. Соответственно ухудшается качество тела и вместо желанных рельефных мышц тело обретает объемный рыхлый жир.

Чтобы избежать таких неприятных возрастных изменений, необходимо добавлять в повседневную жизнь больше физических нагрузок и активностей. Лучше всего достичь желанного эффекта можно с помощью сочетания силовых тренировок и HIIT.

Новини
Стрессы, алкоголь: 11 причин, почему вы плохо спите

Что дают силовые тренировки?

Главная цель силовых тренировок — укрепить мышцы, привести тело в тонус, проработать проблемные зоны, скорректировать фигуру. На силовых тренировках организм получает ту самую встряску и начинает активно работать. Плюс к этом стимулируется выработка гормонов и метаболизм. Тело “просыпается” и начинает активную жизненную деятельность, не давая шанса старости.

Кстати, эффективность силовых тренировок научно доказана даже для людей в возрасте 65+. Но все же советуем убедиться в их пользе немного раньше.

В чем польза тренировок HIIT?

HIIT — это высокоинтенсивная тренировка, с помощью которой укрепляется сердечно-сосудистая система, увеличивается работоспособность и силовая выносливость, улучшается реакция и координация. Кроме того, такие тренировки одновременно укрепляют мышцы и сжигают жир. Как результат — вы становитесь выносливее и сильнее, улучшается качество тела, оно становится подтянутым и рельефным. HIIT активизирует работу эндокринной и нервной системы, нормализует давление и улучшает обмен веществ. В общем, действует на организм в целом и переключает его на правильную работу.

Так что с уверенностью могу сказать, что фитнес — это омолаживающее средство, с которым вы никогда не пожалеете о потраченном времени и деньгах. И не советую надолго откладывать запись на тренировку!

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Ярослав Сойніков Ярослав Сойніков
Теми
здоров'я Жити здорово жіноче здоров'я
Теги
спорт Центр громадського здоров'я
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kiev Mangust
Kiev Mangust
Джефф Кавальер, лучшие тренировки
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарас Бор
Тарас Бор
Самая полезная АБСОЛЮТНО ВСЕМ тренировка --- быстрая ходьба широким шагом.В отличии от фитнеса(с "инструкторами"ничего,не понимающими в биомеханике и ,зачастую,даже не знающие понятий "агонист","антагонист","синергист","мышцы - стабилизаторы" и т д.),не принесёт вреда здоровью
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини