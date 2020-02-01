Примерно после 35 лет многие женщины начинают искать чудодейственные способы омоложения. Одни хотят избавиться от морщин, другие сбросить пару килограммов, а третьи ищут волшебную таблетку, которая решит все проблемы в комплексе. В ход начинают идти все возможные и невозможные средства: массажи, смена стиля, уколы красоты и т.д.
Все эти решение объединяет одна особенность — они могут замаскировать признаки старения, но не решают проблему. Визуально можно выглядеть лучше, но внутренне не ощущать перемен. В борьбе за молодость и хорошее самочувствие нужен метод, который будет работать изнутри и даст долгосрочный эффект.
Это совсем не волшебная таблетка или инъекции. Это — фитнес. Именно занятия фитнесом активизируют внутренние резервы и налаживают процессы, а организм забывает о старении. Давайте разберемся более детально с суперсилой фитнеса.
Какая польза от фитнеса?
С возрастом у людей снижается гормональная активность, а мышцы атрофируются. Если не заниматься никакой физической активностью, то в возрасте 30+ с каждым годом теряется 3-5% мышечной массы. Соответственно ухудшается качество тела и вместо желанных рельефных мышц тело обретает объемный рыхлый жир.
Чтобы избежать таких неприятных возрастных изменений, необходимо добавлять в повседневную жизнь больше физических нагрузок и активностей. Лучше всего достичь желанного эффекта можно с помощью сочетания силовых тренировок и HIIT.
Что дают силовые тренировки?
Главная цель силовых тренировок — укрепить мышцы, привести тело в тонус, проработать проблемные зоны, скорректировать фигуру. На силовых тренировках организм получает ту самую встряску и начинает активно работать. Плюс к этом стимулируется выработка гормонов и метаболизм. Тело “просыпается” и начинает активную жизненную деятельность, не давая шанса старости.
Кстати, эффективность силовых тренировок научно доказана даже для людей в возрасте 65+. Но все же советуем убедиться в их пользе немного раньше.
В чем польза тренировок HIIT?
HIIT — это высокоинтенсивная тренировка, с помощью которой укрепляется сердечно-сосудистая система, увеличивается работоспособность и силовая выносливость, улучшается реакция и координация. Кроме того, такие тренировки одновременно укрепляют мышцы и сжигают жир. Как результат — вы становитесь выносливее и сильнее, улучшается качество тела, оно становится подтянутым и рельефным. HIIT активизирует работу эндокринной и нервной системы, нормализует давление и улучшает обмен веществ. В общем, действует на организм в целом и переключает его на правильную работу.
Так что с уверенностью могу сказать, что фитнес — это омолаживающее средство, с которым вы никогда не пожалеете о потраченном времени и деньгах. И не советую надолго откладывать запись на тренировку!
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