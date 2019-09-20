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Спорт назвали "ліками" від невиліковного захворювання

1.3т Читати матеріал російською

Затримати розвиток хвороби Альцгеймера може Виконання покрівельних фізичних вправ кілька разів на тиждень.

До такого висновку прийшли вчені з Південно-Західного медичного центру Університету Техасу в США, передає MedicalXress. Дослідження показало, що тих людей, у кого спостерігається накопичення бета-амілоїд в гіпокампі, розвиток захворювання сповільнюється в результаті регулярних аеробних тренувань протягом року.

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Виникнення амілоїдних бляшок, які відіграють важливу роль в загибелі нейронів, при цьому не припинялося. Люди, які не займаються спортом, відчувають швидке зменшення обсягу життєво важливих нервових волокон в мозку (біла речовина).

Також фізичні вправи пов'язані з більш повільним погіршенням стану гіпокампа – відділу мозку, що відповідає за формування довгострокової пам'яті.

Спорт назвали "ліками" від невиліковного захворювання

Спорт назвали "ліками" від невиліковного захворювання

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор розповів, як фізичні вправи розвивають наш мозок.

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