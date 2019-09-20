Затримати розвиток хвороби Альцгеймера може Виконання покрівельних фізичних вправ кілька разів на тиждень.

До такого висновку прийшли вчені з Південно-Західного медичного центру Університету Техасу в США, передає MedicalXress. Дослідження показало, що тих людей, у кого спостерігається накопичення бета-амілоїд в гіпокампі, розвиток захворювання сповільнюється в результаті регулярних аеробних тренувань протягом року.

Виникнення амілоїдних бляшок, які відіграють важливу роль в загибелі нейронів, при цьому не припинялося. Люди, які не займаються спортом, відчувають швидке зменшення обсягу життєво важливих нервових волокон в мозку (біла речовина).

Також фізичні вправи пов'язані з більш повільним погіршенням стану гіпокампа – відділу мозку, що відповідає за формування довгострокової пам'яті.

Спорт назвали "ліками" від невиліковного захворювання Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор розповів, як фізичні вправи розвивають наш мозок.

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