Спить по 22 години на добу: дивна хвороба зіпсувала життя молодій британці

Студентка з англійського міста Лестер, графство Лестершир, через хворобу Клейн - Левіна може проспати до 22 годин на добу.

Рода Родрігез-Діаз розповіла про жахливі наслідки важкого захворювання. За її словами, "життя проходить повз неї", повідомляє Metro.

"Реальність боляче б'є мене по голові, коли я встаю і розумію, що випала з життя на тиждень. Мені дуже погано, коли таке відбувається", — поскаржилася 21-річна дівчина.

Metro

Найдовший напад хвороби тривав у дівчини три тижні. Вона вставала тільки заради того, щоб поїсти, попити і сходити в туалет.

У 2018 році Родрігез-Діаз вигнали з університету за те, що вона вчасно не здала курсові роботи і не з'явилася на половину іспитів. Тільки після цього у вересні вона вперше звернулася до терапевта, і їй поставили діагноз.

Metro

Metro

"Дуже складно пояснити людям, де я була. Захворювання рідкісне, тому багато людей не розуміють, що зі мною. Але я борюся за те, щоб хвороба поменше впливала на моє життя", — сказала Родрігез-Діаз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, усього одна додаткова година сну в день принесе відчутний результат: краще самопочуття, настрій і більше успіхів на роботі.

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