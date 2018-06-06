Спалах кору в Україні: МОЗ попередив дорослих про небезпеку

Міністерство охорони здоров'я України почне вакцинацію дорослих, які перебувають в групі ризику по захворюваності на кір.

За даними прес-служби Міністерства охорони здоров'я, нещодавно було прийнято зміни у нормативні документи, які дозволяють проводити безоплатну імунізацію вакцинами, закупленими за бюджетні кошти. На такий крок пішли в зв'язку з ростом захворюваності серед повнолітнього населення країни.

"З початку року 40% від усіх хворих становлять саме дорослі. Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, які проживають у спільному просторі (військові, бійці АТО, студенти), а також серед освітян та медиків. Уже зараз Міністерство охорони здоров`я замовило додатково 392 тис доз вакцин для профілактики кору. Додатковий обсяг вакцин буде закуплено на заощаджені завдяки міжнародним організаціям кошти з бюджету 2017 року", - зазначили у відомстві.

Крім того, найближчим часом буде прийнято порядок проведення імунізації дорослих і певних груп, які вакцинують безкоштовно. МОЗ окремо проінформує про це населення.

"Відповідно до чинного законодавства, вакцини КПК на національному рівні закуповуються лише для імунізації дітей. Рішення про імунізацію дорослих у групі ризику приймається як реагування на несприятливу ситуацію (спалах)", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спалах кору серед дорослих було зафіксовано у військовій частині під Вінницею.