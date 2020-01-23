Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Смертельний коронавірус може передатися через AliExpress

1.7т
Читати матеріал російською

У Росії не виключили передачу смертельного коронавіруса nCoV через посилки, замовлені на популярному торговому майданчику AliExpress.

Про це заявив завідувач лабораторією вірусології ФНЦ біорізноманіття наземної біоти Східної Азії ДВО РАН Михайло Щелканов, передає РИА Новости. Він підкреслив, що вірус може мутувати і стати більш стійким.

Новини
Підозра на коронавірус у Росії: з'явилися свіжі дані

"Маленькі крапельки з вірусом, які утворюються при кашлі та чханні, осідають на предметах побуту, і людина, чіпаючи їх, цілком може заразитися", – зазначив експерт.

У той же час в AliExpress кажуть, що ризик передачі коронавіруса через товари або посилки не був виявлений, а збудник захворювання є чутливим до змін навколишнього середовища.

Коронавірус може передатися через AliExpress

Коронавірус може передатися через AliExpress

7news.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю ввела карантин в місті Ухань, де проживають 19 млн чоловік, в зв'язку зі спалахом пневмонії, викликаної новим типом коронавируса. Хвороба вже забрала життя 17 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Катерина Луговська
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини