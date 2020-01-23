Смертельний коронавірус може передатися через AliExpress

У Росії не виключили передачу смертельного коронавіруса nCoV через посилки, замовлені на популярному торговому майданчику AliExpress.

Про це заявив завідувач лабораторією вірусології ФНЦ біорізноманіття наземної біоти Східної Азії ДВО РАН Михайло Щелканов, передає РИА Новости. Він підкреслив, що вірус може мутувати і стати більш стійким.

"Маленькі крапельки з вірусом, які утворюються при кашлі та чханні, осідають на предметах побуту, і людина, чіпаючи їх, цілком може заразитися", – зазначив експерт.

У той же час в AliExpress кажуть, що ризик передачі коронавіруса через товари або посилки не був виявлений, а збудник захворювання є чутливим до змін навколишнього середовища.

Коронавірус може передатися через AliExpress 7news.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада Китаю ввела карантин в місті Ухань, де проживають 19 млн чоловік, в зв'язку зі спалахом пневмонії, викликаної новим типом коронавируса. Хвороба вже забрала життя 17 осіб.

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