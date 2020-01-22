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/ Пульмонологія

Смертельний коронавірус дістався до Росії

3.2т
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В аеропорт Хабаровська (Росія) прибула пасажирка з Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус nCoV.

Вона була екстрено госпіталізована. Про це повідомила начальниця пресслужби російської авіагавані Анастасія Хаустова, передає "Сибір.Реаліі".

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До Росії жінка потрапила з Харбіна нічним рейсом 21 січня. При перевірці всіх пасажирів борту, в неї виявили високу температуру.

Смертельний коронавірус дістався до Росії

Смертельний коронавірус дістався до Росії

7news.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штаті Вашингтон (США) виявлено перший пацієнт-американець, який заразився смертельним коронавірусів nCoV, який забрав життя вже 9 осіб.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус 2019-nCoV
Місце
Росія
Тег
вірус
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Комментарии на сайте не модерированы
Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
А хіба Хобаровськ це Московія? Це теж Китай!
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hunt andres
hunt andres
А на украине есть лекарство от вируса?
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Опять нахрюкивания начались, которые предсказуемо закончатся тем, что умирать от вируса массово начнут на Украине.
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