В аеропорт Хабаровська (Росія) прибула пасажирка з Китаю з підозрою на новий смертельний коронавірус nCoV.

Вона була екстрено госпіталізована. Про це повідомила начальниця пресслужби російської авіагавані Анастасія Хаустова, передає "Сибір.Реаліі".

До Росії жінка потрапила з Харбіна нічним рейсом 21 січня. При перевірці всіх пасажирів борту, в неї виявили високу температуру.

Смертельний коронавірус дістався до Росії 7news.kz

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в штаті Вашингтон (США) виявлено перший пацієнт-американець, який заразився смертельним коронавірусів nCoV, який забрав життя вже 9 осіб.

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