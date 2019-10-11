Смертельні наслідки: як стара влада продовжує свої злочинні "схеми" у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) продовжують працювати ставленики старої влади, які підтримують злочинні "схеми", що призводять до смерті пацієнтів.

Йдеться про Державного секретаря Міністерства Артема Янчука, який був призначений на посаду за конкурсом у 2017 році, коли виконувачем обов'язків голови відомства була Уляна Супрун.

Артем Янчук "Українські новини"

Як зазначає у своєму пості у Facebook за 2018 рік працівник Одеської обласної клінічної лікарні, радник ЮНЕСКО Віктор Сисоєнко, Янчук тоді був сам членом комісії що обирає держсекретарів, що вже викликає багато запитань щодо об'єктивності проведення конкурсу.

Далі громадський активіст пояснює, що дружина пана Янчука – Тетяна Мазур має тісні зв'язки з колишнім народним депутатом Русланом Князевичем та ексміністром юстиції Павлом Петренком, у яких працювала помічницею. Відомо, що Петренко є другом колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, до того ж не останнім у цій зв'язці є міністр Кабінету міністрів за часів Гройсмана Олександр Саєнко.

Павло Петренко та Володимир Гройсман Міністерство юстиції

До того ж Янчук є сином директора студії Довженка Олеся Янчука, який обійняв цю посаду завдяки колишньому міністру культури Євгену Нищуку.

Тобто зв'язки у нинішнього Державного секретаря МОЗ із найвищими представниками колишньої влади досить тісні.

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Наразі ж Янчук втрапив у скандал, ДБР відкрило проти нього справу через те, що у якогось підприємства, яке виграло у МОЗ тендер, пізніше знайшлися проблеми з реєстрацією. Колишня керівниця МОЗ пов'язує це з тиском на Янчука нібито через те, що його вважають "людиною Супрун".

У середу, 9 жовтня, Міністерством охорони здоров'я було вирішено внести подання до Кабінету Міністрів України про звільнення з посади Державного секретаря Міністерства охорони здоров'я України Янчука Артема Олександровича.

Але наступного ж дня Державним секретарем Міністерства охорони здоров'я України видано наказ № 285-кВ, відповідно до якого він відбув у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. За ним був опублікований наступний наказ №415-к про покладання обов'язків Держсекретаря на таких осіб:

Генерального директора Директорату стратегічного планування та євроінтеграції Литовченко Ірину Андріївну;

Генерального директора Директорату медичних послуг Сухорукову Оксану Сергіївну;

У разі їхньої одночасної відсутності в.о Держесретаря покладаються на Махновець Олесю Петрівну, Демшевську Людмилу Анатоліївну та Мельниченко Людмилу Анатоліївну.

Наказ Янчука

В даному випадку нас цікавить саме Сухорукова Оксана. Річ у тім, що друга в.о. Держсекретаря МОЗ є фігурантом досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019100000000428 від 08.07.2019 за ч. 3 ст. 368 КК України, що розслідується слідчим управлінням ГУ НП України.

У результаті проведення негласних слідчих дій правоохоронці встановили злочинну діяльність групи службових осіб Національного інституту Раку (НІР) МОЗ України.

Зокрема слідчими було встановлено, що головний лікар НІР Безносенко А.П. причетний до вчинення низки злочинів за ознаками ч. 1 ст. 184, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ст. 366 КК України.

Він підозрюється у свідомо штучному завищенні потреби при формуванні ліків для онкологічних захворювань, що надалі призводило до значних втрат бюджету внаслідок закупівлі препаратів у кількості, яка в рази перевищувала необхідну для України.

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"Під час проведення заходів встановлено, що генеральний директор Директорату медичних послуг МОЗ Сухорукова Оксана Сергіївна на постійній основі здійснює консультування Безносенка А.П. з приводу службової діяльності, придбання, сертифікації, видачі та списання ліків. Зафіксовано, як Безносенко А.П. та Сухорукова О.С. намагалися приховати факт закупленого МОЗ України для НІР понад норму препарату "Метотриксат". Фактично річна потреба НІР становила 800 одиниць препарату, а з відображення у листуванні між НІР та МОЗ приблизно 36 000 одиниць за наявних залишків з минулих років. Даний епізод потребує відпрацювання із залученням експертів МОЗ", – встановило слідство.

Оксана Сухорукова УП

До того ж слідчими зафіксовано факт "підроблення службової медичної документації шляхом внесення свідомо неправдивих відомостей в історії хвороби, листи призначення лікування пацієнтів із метою приховання фактів встановлення неправильних діагнозів, визначеної діагностики, тактики лікування своїми підлеглими, як результат ненадання належної допомоги хворому медичними працівниками, що призвело до тяжких наслідків – смерті пацієнтки".

Пов'язаний із Сухоруковою лікар Безсоненко намагався приховати цей факт, наказавши особистому лікарю померлої та патологоанатому підробити історію хвороби пацієнтки та висновок про причини смерті.

Враховуючи ці дані, виходить, що ставленик попередньої влади на посаду Держсекретаря призначає виконувати свої обов'язки людину, яка фігурує у корупційних та кримінальних злочинах.

Наразі у Міністерстві охорони здоров'я визначили алгоритм дій щодо Державного секретаря МОЗ. По-перше, вони збираються оскаржити наказ МОЗ від 09.10.2019 №285-кв "Про надання відпустки для догляду за дитиною Янчуку А.О.". Після чого ініціювання притягнення Янчука до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани за прогул (пункт 12 частини другої статті 65, частина третя статті 66 Закону України "Про державну службу")

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"Вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону (прогул державного службовця (зокрема відсутність на службі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у формі звільнення", – зазначено у листі МОЗ.

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