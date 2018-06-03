"Скільки заживо згнило?" Скандально відомого заступника Супрун звинуватили у лікарських помилках

У мережі показали відео, на якому проводиться операція за участю заступника міністра охорони здоров'я України Олександа Лінчевського.(Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки.)

Кадри показав медичний телеканал 103.tv. На них видно, що чиновник працює у годиннику, залитому кров'ю пацієнта.

Дане відео вже викликало обурення в мережі.

"Скільки мільйонів бактерій на своєму годиннику Лінчевський переносить від пацієнта до пацієнта? Скільки людей заживо згнило? Негайний запит в лікарню в якій " шиє на дому" цей швець", - написав глава спільноти "Медичне право в Україні" Віктор Сердюк.

Користувачі також помітили, що Лінчевський не одягнений у спеціальний халат для проведення операції.

Правда, деякі коментатори все жа стали на сторону замміністра, звертаючи увагу на те, що мова на відео йде про поранення в серце, тобто операція могла бути терміновою.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

Цим висловом він розлютив користувачів мережі. Вони нагадали чиновнику, що буквально кожен знаходиться у зоні ризику. "Бумеранг запущений", - пишуть українці.

При цьому тележурналістка Ірина Заславець, яка пережила сім років тому рак, написала відповідь Лінчевському.

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