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Скільки потрібно спати: сомнолог назвав оптимальну кількість годин

2.8т Читати матеріал російською

У кожної людини своя норма за кількістю годин сну, але в середньому потрібно від семи до восьми.

Про це розповів сомнолог Олександр Пальман, передає RT. Стверджується, що є люди короткосплячі (їм для повного відновлення може знадобитися на кілька годин менше звичайного) і довгосплячі.

У разі якщо людина спить необхідну кількість годин, але все одно не висипається, їй треба звернутися до лікаря, попередив сомнолог.

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сон

сон

Ілюстрація

"Це вже гиперсомнія – надлишкова сонливість. Це не норма. Це може бути наслідком найрізноманітніших причин, починаючи від депресії і закінчуючи, наприклад, синдромом обструктивного апноє сну. Треба консультуватися з лікарем і вирішувати, що це за проблеми і як їх виправляти", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британські вчені прийшли до висновку, що для збереження краси і здоров'я потрібно лягати спати і вставати у певний час.

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