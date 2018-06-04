Скандал в МОЗ: як українці відреагували на різку заяву про онкохворих

Більшість українців вважає, що онкохворі в Україні заслуговують повноцінного лікування, а тих чиновників, які не згодні з цим потрібно звільняти.

Таку думку висловили 84% учасників опитування "Заступник Супрун заявив, що на онкохворих не треба витрачати гроші: чи згодні ви?", який проводили на сайтіOBOZREVATEL.

Варто відзначити, що в ньому взяла участь рекордна кількість людей - понад 16 тис.

У той же час, 6% вважають, що в деяких випадках лікування марно.

Позицію МОЗ 7% учасників опитування назвали незрозумілою.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, 2 червня заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський заявив, що витрачати гроші на онкохворих недоцільно, оскільки "вони все одно помруть".

У свою чергу, голова правління національного руху за трансплантацію Юрій Андрєєв закликав Кабмін звільнити чиновника .