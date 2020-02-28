Скалецька розповіла, як українців перевірятимуть на коронавірус

Україна для боротьби з коронавірусом COVID-19 закупила тест-системи, які дозволять за лічені хвилини виявляти потенційних хворих.

Про це розповіла в ефірі ObozTV міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька, коментуючи готовність відомства до загрози.

"Швидкі тести можуть бути, щоб лікарні мали можливість перевіряти. Але є практика Італії - вони все одно ще раз в лабораторії перевіряють, якщо є позитивний результат. Це проміжний спосіб відсівати підозри на коронавірус, якщо результат буде негативним", - заявила глава МОЗ.

За її словами, за бюджетні кошти було закуплено спочатку одну тест-систему, яка могла робити 30 досліджень. Зараз МОЗ отримало ще 30 систем від ВООЗ, кожна з яких може робити 100 досліджень.

"На сьогоднішній день ми маємо достатню кількість першої отриманої гуманітарної допомоги, якщо проводити тестування. Ми не використовуємо ці тестові системи на кожну підозру, на кожне підвищення температури. Спочатку проводимо тестування на грип і тільки після цього, якщо тести на грип матимуть негативний результат, використовуємо тест-системи", - повідомила Скалецька.

"Сьогодні їх використання в Україні не таке часте, і нам вистачає тест-систем. Але ми очікуємо, що будуть ще поставки відповідних реагентів", - додала міністерка.

mrpl.city

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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