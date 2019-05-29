"Ситуація катастрофічна": Зеленського попросили стати донором

Президента Володимира Зеленського попросили публічно оголосити себе донором органів, щоби підштовхнути розвиток трансплантології в Україні.

Із таким закликом у ефірі ObozTV виступила журналістка і засновниця громадської організації "Всеукраїнська платформа донорства iDonor" Ірина Заславець.

Заславець розповіла, що наразі в Україні склалася катастрофічна ситуація: щодня через неможливість отримати донорський орган гинуть 9 осіб.

"Через відсутність трансплантології в Україні щороку гине стільки ж людей, як і на дорогах", — наголосила вона.

На думку активістки, зрушення у розвитку трансплантології багато в чому залежать саме від Зеленського та інших публічних людей, які мають подати приклад. Причому зробити це бажано найближчим часом.

"Каталізатором цього процесу може стати те, що президент скаже: "Для мене трансплантологія у пріоритеті. Я — донор органів", — зауважила Заславець.

Як приклад вона навела колишнього і чинного президентів Польщі, Олександра Кваснєвського і Анджея Дуду, які підписали донорську картку.

"Якщо Зеленський скаже, що готовий стати донором органів — це буде величезний плюс. Якщо він оголосить це питання пріоритетним, якщо він його контролюватиме. Як свого часу зробив Лукашенко у Білорусі. Політична воля дуже важлива", — переконана журналістка.

Вона звернула увагу, що зараз українці можуть поїхати за донорськими органами лише у дві країни — Індію чи Білорусь.

"Білорусь — донорське серце, печінка і нирки. Серце тільки дорослим. Якщо ми говоримо про дітей, то серце — це тільки Індія. Далеко чи ні, у нас інших варіантів немає. Жоден українець у Європі не отримає орган, бо ми з ними органами не ділимося", — пояснила Заславець.

Через такую ситуацію, з її слів, за кордон вивозяться величезні суми грошей, а життя рятують одиницям: "Минулого року це 650 млн гривень, і за них вдалося прооперувати лише 273 людини".

При цьому потреба у трансплантації в Україні становить 5 тисяч операцій на рік.

В Україні склалася катастрофічна ситуація із трансплантацією органів iStock

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні набув чинності новий закон про трансплантологію, який дозволяє використовувати не тільки органи родичів.

Однак настільки важливий закон так і не запрацював. МОЗ досі не створив реєстр донорів і пацієнтів, не підготував транспланто-координаторів. Також є проблеми з медичним обладнанням.

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