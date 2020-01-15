Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини здоров'я

Синдром подразненого кишківника: як діагностувати та чим лікувати загадкову хворобу ХХІ сторіччя

1.5т
Читати матеріал російською

Часто потерпаєте від болю у животі? Маєте проблеми зі стільцем? Страждаєте від відчуття здуття чи надмірного газоутворення? Якщо ці симптоми проявляються регулярно, а візити до лікаря та прийом традиційних для таких випадків медикаментів допомагають лише частково, а на додачу ще і викликають побічні дії – цілком можливо, ви належите до тих 20% населення планети Земля, які страждають від загадкового захворювання – синдрому подразненого кишківника.

Що це за захворювання, як його діагностувати та як справитися з недугою допоможе олія м’яти перцевої – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Синдром подразненого кишківника: симптоми та лікування

За найскромнішими підрахунками, які оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров’я, від синдрому подразненого кишківника (СПК) страждає щонайменше 15-20% населення планети – тобто, кожен п’ятий. Жінок ця недуга уражає частіше, ніж чоловіків. Проявляється він найчастіше у віці 30-40 років і як правило – у міського населення. У розвинутих країнах цей синдром – друге за поширеністю захворювання після застуди.

При цьому, абсолютна більшість людей з цим синдромом – понад 70% - взагалі не звертаються до лікаря зі своєю проблемою. Бо вважають, що збої у роботі системи травлення – всього лише наслідок незбалансованого харчування, або що всі ці негаразди зумовлені особливостями організму.

І частково вони мають рацію. Адже серед причин виникнення синдрому подразненого кишківника є спадкова схильність до розвитку хвороби. Неперебірливість у харчуванні, зокрема, надмір харчів, до складу яких є підсилювачі смаку, підсолоджувачі, поліоли, фруктани провокують активізацію закладеного на генетичному рівні захворювання. А постійні стреси та нервове перенапруження, яке наразі стало сумною "нормою" для більшості людей, довершує справу: всі ці фактори призводять до порушення взаємозв’язку між мозком та кишківником, що провокує збої у нормальному функціонуванні травної системи і викликає мікрозапальні процеси у слизовій оболонці кишківника.

Новини
Важко сконцентруватися? Перевірте щитовидку: названі небезпечні симптоми

Втім, це захворювання – не норма, його можна і треба лікувати. Адже за відсутності лікування людина не просто позбавляє себе можливості жити повноцінно, працювати на повну і не обмежувати себе у спілкуванні – вона провокує подальше ускладнення хвороби. На додачу до фізіологічних розладів розвиваються ще й психологічні – близько 75% людей з СПК потерпають від депресії.

Основною проблемою на шляху до лікування синдрому подразненого кишківника стають труднощі його діагностування. Симптоматика хвороби настільки різноманітна, що дуже часто навіть лікарі помилково діагностують у пацієнтів, які ці симптоми мають, зовсім інші захворювання. Людина може місяцями, а то й роками лікуватися від якогось умовного запалення підшлункової – і не відчувати жодного покращення. Бо справжня причина дискомфорту не усунута.

Новини
Жінки частіше страждають від проблем зі щитовидкою – ендокринологиня

Якими ж симптомами дає про себе знати синдром подразненого кишківника?

Вірогідність того, що ви страждаєте від синдрому подразненого кишківника висока, якщо ви часто потерпаєте від таких розладів системи травлення, як:

  • часті болі у животі. Больові спазми можуть бути різної інтенсивності – від легких до нестерпних. При цьому вони не мають чіткої локалізації: боліти може або скрізь одночасно, або у різних областях живота. Характер болю теж може бути найрізноманітнішим – пекучим, тупим, ниючим, стискаючим… При цьому коли ви спите – не турбує. Він навряд чи розбудить вас посеред ночі. Але повернеться відразу після пробудження.

  • здуття живота. Для синдрому подразненого кишківника характерне поступове наростання здуття живота впродовж дня і його максимум – увечері. При цьому відчуття здуття помітно посилюється після прийому їжі.

  • метеоризм. Газоутворення і газовиділення зазвичай надмірні, часто відходження газів трапляється несподівано.

  • порушення стільця. СПК може супроводжуватися як діареєю, так і закрепами – найчастіше або зранку, або після їжі. Причому, інколи і одне, й інше можуть спостерігатися впродовж одного дня. Якщо ви ходите "по-великому" кілька разів на день або робите це раз на кілька діб – є привід звернутися до гастроентеролога: можливо, причина цього ховається саме у синдромі подразненого кишківника.

  • несподівані або хибні позови до дефекації, які у важких випадках можуть завершуватися несподіваною дефекацією.

  • відчуття неповного випорожнення кишківника після походу до туалету.

  • відчутне і часте урчання у кишківнику також часто є одним з симптомів СПК.

Новини
Зберегти молодість і красу допоможе щитовидка - Сіліна

"Спусковим гачком" для загострення симптомів СПК можуть слугувати вживання незвичної їжі, алкоголю, зловживання продуктами, що містять модифікатори смаку. Але найчастіше захворювання запускають чисто психологічні процеси: нервове перенавантаження, переживання від трагедій, очікування на відповідальну подію, страх перед публічним виступом… Стресові ситуації вмикають СПК, який, у свою чергу, вже множить стрес у людини, яка від нього страждає. Таке от замкнене коло.

При цьому, якщо людина навіть пішла до лікаря і той неправильно діагностував захворювання – пацієнта починають накачувати сильнодіючими препаратами, які ніяк не допомагають усунути навіть симптоми, не кажучи вже про їх причину, виснажувати постійними малоприємними обстеженнями тощо.

Але головне - позбутися дискомфорту, який викликає СПК і повернути собі нормальне життя у більшості випадків – просто. Науковці встановили: зняти симптоми цього захворювання допомагає олія м’яти перцевої у кишковорозчинних капсулах. У 2019-му році Українська гастроентерологічна асоціація ухвалила клінічні рекомендації, згідно яких препаратом першої лінії терапії СПК визначена саме вона – у вигляді препарату Капсумен.

Капсумен здатен покращити самопочуття людини з СПК вже з першого застосування. Але задля досягнення стійкого ефекту експерти радять вживати його курсом – впродовж 1 місяця.

Новини
Від Чорнобиля – до здоров’я нації: 13 вражаючих фактів про йододефіцит

Секрет дії Капсумену полягає у вмісті L-ментолу. Ця речовина чинить знеболювальну, антиспазматичну, протизапальну та протимікробну дії. Завдяки L-ментолу Капсумен сприяє усуненню болю та спазмів, нормалізації перистальтики, усуненню надмірного газоутворення і нормалізації стільця.

Тож якщо ви регулярно стикаєтеся з симптомами СПК, а звичні способи зняти біль та нормалізувати роботу кишківника не дуже допомагають – спитайте свого лікаря про олію м’яти перцевої і Капсумен. Ви можете його спробувати навіть у якості своєрідного тесту, адже якщо ваші негаразди зумовлені саме СПК – ви відчуєте полегшення після прийому цього препарату.

І пам’ятайте: чим швидше ви розпочнете лікування – тим легше вам буде подолати хворобу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "жіноче здоров'я" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
жіноче здоров'я здоров'я Жити здорово оздоровлення
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини