Синдром подразненого кишківника: як діагностувати та чим лікувати загадкову хворобу ХХІ сторіччя

Часто потерпаєте від болю у животі? Маєте проблеми зі стільцем? Страждаєте від відчуття здуття чи надмірного газоутворення? Якщо ці симптоми проявляються регулярно, а візити до лікаря та прийом традиційних для таких випадків медикаментів допомагають лише частково, а на додачу ще і викликають побічні дії – цілком можливо, ви належите до тих 20% населення планети Земля, які страждають від загадкового захворювання – синдрому подразненого кишківника.

Що це за захворювання, як його діагностувати та як справитися з недугою допоможе олія м’яти перцевої – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

За найскромнішими підрахунками, які оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров’я, від синдрому подразненого кишківника (СПК) страждає щонайменше 15-20% населення планети – тобто, кожен п’ятий. Жінок ця недуга уражає частіше, ніж чоловіків. Проявляється він найчастіше у віці 30-40 років і як правило – у міського населення. У розвинутих країнах цей синдром – друге за поширеністю захворювання після застуди.

При цьому, абсолютна більшість людей з цим синдромом – понад 70% - взагалі не звертаються до лікаря зі своєю проблемою. Бо вважають, що збої у роботі системи травлення – всього лише наслідок незбалансованого харчування, або що всі ці негаразди зумовлені особливостями організму.

І частково вони мають рацію. Адже серед причин виникнення синдрому подразненого кишківника є спадкова схильність до розвитку хвороби. Неперебірливість у харчуванні, зокрема, надмір харчів, до складу яких є підсилювачі смаку, підсолоджувачі, поліоли, фруктани провокують активізацію закладеного на генетичному рівні захворювання. А постійні стреси та нервове перенапруження, яке наразі стало сумною "нормою" для більшості людей, довершує справу: всі ці фактори призводять до порушення взаємозв’язку між мозком та кишківником, що провокує збої у нормальному функціонуванні травної системи і викликає мікрозапальні процеси у слизовій оболонці кишківника.

Втім, це захворювання – не норма, його можна і треба лікувати. Адже за відсутності лікування людина не просто позбавляє себе можливості жити повноцінно, працювати на повну і не обмежувати себе у спілкуванні – вона провокує подальше ускладнення хвороби. На додачу до фізіологічних розладів розвиваються ще й психологічні – близько 75% людей з СПК потерпають від депресії.

Основною проблемою на шляху до лікування синдрому подразненого кишківника стають труднощі його діагностування. Симптоматика хвороби настільки різноманітна, що дуже часто навіть лікарі помилково діагностують у пацієнтів, які ці симптоми мають, зовсім інші захворювання. Людина може місяцями, а то й роками лікуватися від якогось умовного запалення підшлункової – і не відчувати жодного покращення. Бо справжня причина дискомфорту не усунута.

Якими ж симптомами дає про себе знати синдром подразненого кишківника?

Вірогідність того, що ви страждаєте від синдрому подразненого кишківника висока, якщо ви часто потерпаєте від таких розладів системи травлення, як:

часті болі у животі . Больові спазми можуть бути різної інтенсивності – від легких до нестерпних. При цьому вони не мають чіткої локалізації: боліти може або скрізь одночасно, або у різних областях живота. Характер болю теж може бути найрізноманітнішим – пекучим, тупим, ниючим, стискаючим… При цьому коли ви спите – не турбує. Він навряд чи розбудить вас посеред ночі. Але повернеться відразу після пробудження.

здуття живота . Для синдрому подразненого кишківника характерне поступове наростання здуття живота впродовж дня і його максимум – увечері. При цьому відчуття здуття помітно посилюється після прийому їжі.

метеоризм . Газоутворення і газовиділення зазвичай надмірні, часто відходження газів трапляється несподівано.

порушення стільця . СПК може супроводжуватися як діареєю, так і закрепами – найчастіше або зранку, або після їжі. Причому, інколи і одне, й інше можуть спостерігатися впродовж одного дня. Якщо ви ходите "по-великому" кілька разів на день або робите це раз на кілька діб – є привід звернутися до гастроентеролога: можливо, причина цього ховається саме у синдромі подразненого кишківника.

несподівані або хибні позови до дефекації , які у важких випадках можуть завершуватися несподіваною дефекацією.

відчуття неповного випорожнення кишківника після походу до туалету.

відчутне і часте урчання у кишківнику також часто є одним з симптомів СПК.

"Спусковим гачком" для загострення симптомів СПК можуть слугувати вживання незвичної їжі, алкоголю, зловживання продуктами, що містять модифікатори смаку. Але найчастіше захворювання запускають чисто психологічні процеси: нервове перенавантаження, переживання від трагедій, очікування на відповідальну подію, страх перед публічним виступом… Стресові ситуації вмикають СПК, який, у свою чергу, вже множить стрес у людини, яка від нього страждає. Таке от замкнене коло.

При цьому, якщо людина навіть пішла до лікаря і той неправильно діагностував захворювання – пацієнта починають накачувати сильнодіючими препаратами, які ніяк не допомагають усунути навіть симптоми, не кажучи вже про їх причину, виснажувати постійними малоприємними обстеженнями тощо.

Але головне - позбутися дискомфорту, який викликає СПК і повернути собі нормальне життя у більшості випадків – просто. Науковці встановили: зняти симптоми цього захворювання допомагає олія м’яти перцевої у кишковорозчинних капсулах. У 2019-му році Українська гастроентерологічна асоціація ухвалила клінічні рекомендації, згідно яких препаратом першої лінії терапії СПК визначена саме вона – у вигляді препарату Капсумен.

Капсумен здатен покращити самопочуття людини з СПК вже з першого застосування. Але задля досягнення стійкого ефекту експерти радять вживати його курсом – впродовж 1 місяця.

Секрет дії Капсумену полягає у вмісті L-ментолу. Ця речовина чинить знеболювальну, антиспазматичну, протизапальну та протимікробну дії. Завдяки L-ментолу Капсумен сприяє усуненню болю та спазмів, нормалізації перистальтики, усуненню надмірного газоутворення і нормалізації стільця.

Тож якщо ви регулярно стикаєтеся з симптомами СПК, а звичні способи зняти біль та нормалізувати роботу кишківника не дуже допомагають – спитайте свого лікаря про олію м’яти перцевої і Капсумен. Ви можете його спробувати навіть у якості своєрідного тесту, адже якщо ваші негаразди зумовлені саме СПК – ви відчуєте полегшення після прийому цього препарату.

І пам’ятайте: чим швидше ви розпочнете лікування – тим легше вам буде подолати хворобу.

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