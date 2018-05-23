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Сидіти небезпечно: вчені зробили нове відкриття

15.5тЧитати новину російською

Відсутність помірних навантажень на ноги негативно впливає на головний мозок.

До такого висновку прийшли вчені з університетів Мілана і Павії, передає "Дни.ру".

Відповідний експеримент провели на лабораторних мишах, яким протягом 28 днів не давали користуватися задніми лапами. Тварини перебували в комфортних умовах, добре харчувалися і не показували ознак стресу.

Відсутність рухливості задніх лап призвела до зниження на 70% кількості нервових клітин в субвентрікулярній зоні головного мозку, яка відповідає за нормальну роботу нервової системи.

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У мозку гризунів до кінця дозрівали нейрони і олігодендроцити, що захищають нервову систему від подразників. Таким чином, вчені прийшли до висновку, що вправи для ніг забезпечують генерацію сигналів, що ініціюють виробництво здорових нервових клітин.

Людям, які ведуть сидячий спосіб життя, порекомендували більше часу гуляти. Адже скорочення виробництва нових нейронів у нервових клітинах підвищує ризик виникнення нейродегенеративних захворювань, включаючи розсіяний склероз або атрофію спинного мозку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені прийшли до висновку, що чоловікам, які займаються важкою фізичною працею, загрожує велика небезпека, ніж тим, хто веде сидячий спосіб життя.

Читайте всі новини по темі "Дослідження вчених" на сайті "Обозреватель".

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