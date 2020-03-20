Шопінг на карантині. Що нам пропонують і на яких умовах

В умовах карантину аптеки та великі торгові мережі роблять все можливе, щоб не втратити клієнтів. Акції, знижки, безкоштовна доставка, отримання заохочень й т.ін.

Отже, що нам пропонують і на яких умовах

Аптека "Добрий день" надає безкоштовну доставку товарів при оформленні замовлення на суму понад 500 грн.

F.UA надає безкоштовну доставку "Укрпоштою" при оформленні замовлення на суму від 500 гривень.

Foxtrot UA пропонує безкоштовну доставку та знижки на ряд товарів в розмірі 50%. Акція діє до 5 квітня цього року. До 31 березня діє акція з надання знижки до 50% на техніку для кухні. При оформленні замовлення на суму від 500 гривень, надається безкоштовна доставка до відділення "Нової пошти". При оформленні замовлення на суму від 3000 гривень, надається безкоштовна адресна доставка кур'єром.

Eldorado UA пропонує доставку за 1 гривню. При оформленні замовлення на суму від 500 гривень з ПДВ товар буде доставлений у відділення "Нової пошти", при оформленні замовлення на суму від 3000 гривень, замовник може оформити адресну доставку кур'єром "Нової пошти". Акція буде діяти до 12 квітня 2020 року. Крім того, до 5 квітня Eldorado UA надає знижки на велику побутову техніку, наприклад на телевізори діють дисконтні пропозиції до -30%.

Будинок іграшок пропонує безкоштовну доставку товарів по всій території України незалежно від суми замовлення. Акція діє до 31 березня.

Watsons UA пропонує безкоштовну доставку товарів до відділення. Акція діє до 22 березня.

Pampik надає безкоштовну доставку на перше замовлення для нових покупців і для всіх покупців при оформленні замовлення на суму від 499 гривень. Акція безстрокова. Крім того, Pampik пропонує знижки до 35% на товари першої необхідності. Ця акція буде діяти до 3 квітня 2020 року.

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