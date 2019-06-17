Сезонна алергія: лікар розповів, хто в групі ризику

Тисячі українців щорічно в період цвітіння різноманітних рослин страждають від сезонної алергії.

Хто і в які періоди більш схильний до алергії, розповів в ефірі ObozTV головний імунолог Києва Олег Назар.

"Влітку можуть бути проблеми. Пилкова сезонна алергія – алергічний риніт, рінокон'юнктивіт. Він може бути викликаний календарем запилення. Спочатку у нас квітнуть дерева – з кінця лютого до початку травня. Це береза, вільха, дуб, граб. Це слабкі алергени, вони можуть викликати не дуже виражене почервоніння і чхання. Але вони можуть давати перехресні реакції з певними продуктами. Якщо це алергія на березу, можуть бути супутні реакції на персики, на яблуко, на сливи – навіть більш виражені, ніж на саме дерево", – повідомив експерт .

"Далі починають цвісти чагарники, різнотрав'я і газонні трави – тимофіївка, райграс, лисохвіст, бирючина. Вони більш активні. Тут вже обов'язково задіяні ніс і очі. А наприкінці літа – амброзія, бур'яни. Це класика алергії, можуть бути приступи задухи, типова бронхіальна астма", – зазначив Назар.

За його словами, у людей схильність до алергії передається генетично і може проявлятися з роками.

"Якщо це вроджена алергія, виявляється, що в родині хтось хворів. Схильність до алергії передається генетично... Набута алергія – це алергічні прояви на тлі проблем шлунково-кишкового тракту. Застій жовчі, дискінезія, дисбактеріози сприяють тому, що в організмі підвищується кількість гістаміну, і він може давати шкірні прояви або посилювати реакцію на цвітіння. Дитина народилася, все нормально, а в 12-15 років або в дорослому віці – бац, і реакція пішла. Це не набута алергія, але вона тільки проявилася", – пояснив експерт.

skarvit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидат медичних наук Віктор Сидоренко прокоментував почастішання випадків захворювання на ботулізм.

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