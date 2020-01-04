Сезон застуд: лікар розповів, як уберегтися від ГРВІ

Різкі зміни температур і сира погода створюють сприятливі умови для застудних захворювань. Щоб не сприяти їхньому поширенню, за появи симптомів ГРВІ бажано відсидітися вдома.

Таку рекомендацію дав сімейний лікар Владислав Ващенко. В ефірі ObozTV він розповів про те, як захистити себе і оточуючих від гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Медик наголосив, що потрібно регулярно провітрювати приміщення – як в офісі, так і вдома.

"Якщо у вас в колективі з'явилася людина, у якої якісь симптоми, рекомендовано її "ізолювати від суспільства", відправити назад додому. І самі, якщо відчуєте симптоматику, обов'язково відсидіться вдома... Просто не наражаючись на небезпеку – не наражайте на небезпеку оточуючих. І все буде добре", – запевнив Ващенко.

Він нагадав, що за наявності захворювання сімейний лікар випише лікарняний лист.

Для профілактики ГРВІ Ващенко порадив дотримуватися правильного режиму, відпочивати, добре висипатися і харчуватися.

"До гомеопатії я ставлюся дуже критично і не довіряю. Якщо вже проводити якусь профілактику, нехай це буде якесь рясне пиття, лимон, імбир, ехінацея", – додав лікар.

За появи симптомів ГРВІ медики рекомендують взяти лікарняний Insider.com/Shutterstock

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