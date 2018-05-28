Сезон кровопивців стартував: топ-10 міфів про комарів

З приходом тепла і спеки в Україні стартував сезон комарів, з якими у свідомості багатьох пов'язані різні "страшилки" і міфи.

Так, газеті "Сегодня" про головні забулжденіях на рахунок комарів розповів ентомолог, головний науковий співробітник Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України Віталій Федоренко.

Комарі переносять СНІД

Ця страшилка обивателями пояснюється так. Зараженення через комара неможливо технічно: через його хоботок в момент укусу виходить не їжа - кров, а слина: вона не дає крові кусає згортатися, щоб "хижак" міг легко її відсмоктати. А адже зараження СНІДом можливо лише при контакті кров в кров.

Крім того, вченими доведено: шлунково-кишковий тракт комара деактивує вірус ВІЛ.

Укуси комарів нешкідливі

Протилежне твердження теж неправдиве. Річ у тім, що комарі, що мешкають в Україні, є переносниками гепатиту і дирофіляріозу (захворювання, що викликається глистами класу нематод).

У нашій країні комарі здатні заражати личинками, що розвиваються під шкірою. Але з урахуванням глобалізації на територію нашої країни потрапляють і дирофілярії, що живуть в очах. Вони мешкають в Італії, Іспанії, Франції, Індії. На щастя, в тілі людини ці паразити не стають статевозрілими, а тому не розмножуються. Але в місці їх "дислокації" виникає нагноєння (гнійник, як і самого паразита, доведеться видаляти хірургічним шляхом), а також масштабної інтоксикації організму людини.

Малярійного комара в Україні немає

Україна ж давно живе в умовах глобалізації. "Завдяки" цьому зараз на території нашої країни існує аж сім видів комарів, здатних переносити малярію. Українців рятує лише те і, напевно, лише поки, що в нашій країні немає стійкого вогнища малярії.

Є ще одна погана новина: комар (будь-якого виду) дуже спритний. Саме це дозволяє йому існувати вже не мало не багато 400 млн років! Мутації тривають, і вченим доводиться вигадувати все час нові інсектициди, але навіть вони не допомагають винищити цих комах. Тому питання, чи не будуть переносниками зарази родичі малярійного комара, не такий вже і надуманий.

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Комарі воліють дітей

Ви могли помічати, що після пікніка на тілі дітей сліди від укусів комарів у вигляді червоних цяток множинні, в той час як у дорослих, що їх компаньйонів - парочка, а то і жодного почервоніння. Насправді це не тому, що кровопивці воліють дітей. Просто в силу недосконалості імунітету дитячий організм частіше й інтенсивніше видає алергічні реакції на слину комарів.

Комарі реагують на тепло

Ні. В людині їх приваблює запах тіла. При цьому чим більше ви спітніли, тим більше кровопивців на вас сяде, так як "людський дух" став більш концентрованим.

З цієї причини активні обмахивания гілкою тільки посилять атаки комарів, а після рухливих ігор, коли комарі, нарешті, відстануть, як тільки ви сядете відпочити, але не допоможу від них не буде ще більше. Запах тіла посилюється і після вживання алкоголю.

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Комарі бояться "Зірочку"

Оскільки комар, як уже сказано, летить на запах тіла, відбити в нього бажання покусати можна єдиним способом - заглушити запах людини геть. Мазь на основі ефірних масел здатна це зробити, лише якщо ви обмажетесь нею з голови до п'ят, а й цього все одно вистачить буквально на декілька хвилин

Сверблячка зменшує укус

Хіба що за рахунок відволікаючого дії: при розчісуванні укусів на шкірі з'являються подряпини і навіть мікроранки. Якщо змочити їх оцтом, виникне ледве терпиме щипання. Коли воно нарешті зникає, людина радіє - болю немає! Так що оцет може лише припекти розчесані до ранок шкіру, і ті заживуть швидше.

Кілька вгамувати свербіж (крім, безумовно, аптечних протиалергічних препаратів) допоможе содовий розчин. Змішайте 1 ч. Л. соди, півсклянки теплої води і 7-10 крапель одного з ефірних масел або їх міксу: м'яти, меліси, евкаліпта або лаванди. Можна приготувати також пасту з соди. Додайте в 1 ч. Л. стільки води, щоб вийшла кашка і теж капніть в неї вказану кількість аромамасел. Протівозудящій механізм наступний: луг знизить масштаби набряку, а масла, створюючи ефект холодку, заспокоять розпалену шкіру.

Комаров лякає запах сигарет

Анітрохи. Любителі подиміти зараз заперечать: мовляв, як тільки випускається клуб диму, комарі розлітаються. Розлітаються, але на пару секунд, за які дим неабияк розсіється. І ретируються кровопивці не тому, що їм противний аромат тютюну. Справа в тому, що комарі впадають в анабіоз при температурі нижче 10 ° С і якщо вона вище 30 ° С. В першу мить дим має температуру вище цієї позначки (на виході з сигарети вона взагалі порядку 700-1000 ° С).

Комарі не реагують на колір

Реагують! І подобається їм жовтий і синій колір. Чому, вченим невідомо, але це експериментально доведено ще в середині XX століття німецьким ентомологом Меріке. Він винайшов пастку для комах у вигляді чаші, заповненої рідиною (водою, розчином формаліну і т. П.). Коли використовували чашу білого кольору або хоча б білою була облямівка, то комарів в пастці були одиниці. Найбільший улов був в чашах жовтого і синього відтінків.

Суперрепеллент - ультразвук

Звук, який відлякує комарів в природі, - шум крил бабки. Він знаходиться в діапазоні 20-170 Герц, в той час як ультразвук - це вище 20 000 Герц. Так що дуже сумнівно, що комарі його бояться.

До слова, роутер і мобільний сигнал мають частоту в 100-250 тисяч (!) Разів, що перевищує 20 тисяч Гц, і не найкращим чином впливають на центральну нервову систему людини. Так, на енцефалограф під час навіть не дзвінка, а просто коли мобільний телефон підносять до людині, реєструється патологічна активність головного мозку.

Нагадаємо, раніше вчені назвали групу крові, яку найбільше люблять комарі .