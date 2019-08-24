"Займайтеся сексом хоч на мурашнику!" Лікар викрив популярну брехню

Зараження венеричними інфекціями йде від партнера чи партнерки. Їх не можна "підчепити" побутовим шляхом в сауні або басейні – так зазвичай кажуть, щоб приховати зраду і зберегти сім'ю.

"Величезний, колосальний міф – що можна сходити з друзями в лазню і заразитися інфекціями, що передаються статевим шляхом. Якщо в лазні не було сексу – інфекції не буде", – пояснив лікар-гінеколог Сергій Бакшеєв в ефірі ObozTV.

"Заняття сексом на природі, копиці сіна чи деінде не призводять до інфекцій, що передаються статевим шляхом", – наголосив медик.

"Займатися сексом можна всюди. Займайтеся сексом, де вам зручно. Хочете – в озері, хочете – на мурашнику, хочете – в лісі. Аби це приносило задоволення вам і вашому партнерові чи партнерці", – порадив він.

Також Бакшеєв звернув увагу, що сьогодні все частіше використовується термін "хвороби, що передаються сексуально-трансмісивним шляхом", оскільки зараження може відбуватися не тільки під час класичного статевого акту, але і під час орального чи анального контакту, а також при дотику частинами тіла.

Лікар пояснив, що якщо в лазні не було сексу – інфекції не буде Profimedia

OBOZREVATEL нагадує, що під час сексуальних контактів може бути передано більше 30 видів різних бактерій, вірусів або паразитів. Від зараження деякими зі статевих інфекцій не рятує навіть презерватив.

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