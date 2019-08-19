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/ Сексуальне здоров'я

Одразу після шлюбної ночі: рідкісне захворювання позбавило жінку сексу

1.1т Читати матеріал російською

Жителька американського штату Техас 25-річна Мері Стауд довгі роки не могла займатися вагінальним сексом через рідкісне захворювання.

Як пише Daily Mail, у 2014 році вона вийшла заміж. Уже після першої шлюбної ночі жінка зрозуміла, що вона не може займатися сексом із проникненням.

"Я і не думала, що таке можливо. Мені було так боляче, здавалося, що всередині мене цегляна стіна", – згадує вона.

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Мері Стауд

Мері Стауд

Daily Mail

Мері Стауд із чоловіком

Мері Стауд із чоловіком

Daily Mail

Після декількох спроб Стауд звернулася в лікарню, де у неї діагностували вагінізм – патологічний стан, при якому мимовільне скорочення лобково-куприкових м'язів унеможливлює будь-яке вагінальне проникнення.

Дівчина закрилася в собі, пристрастилася до їжі й алкоголю. Але потім вона все-таки поборола хворобу: курс лікування складався із сеансів голковколювання і візитів до фізіотерапевта.

Незабаром вона змогла займатися сексом із чоловіком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учені з'ясували, що активне сексуальне життя сприяє продовженню життя після інфаркту міокарда.

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